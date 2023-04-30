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الجزائر

متعاملون سياحيون فرنسيون في الجزائر لاستكشاف “الأهقار”

ياسر كعبش
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متعاملون سياحيون فرنسيون في الجزائر لاستكشاف “الأهقار”
أرشيف
الأهقار

بدأ وفد من المتعاملين السياحين الفرنسيين مرفوقين بإعلاميين، يوم الأحد، رحلتهم الاستكشافية إلى منطقة الأهقار يولاية تمنراست، جنوبيّ الجزائر.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ الوفد سيقوم بجولات استكشافية وترويجية للتعرف على المناطق السياحية التي تشتهر بها الأهقار على غرار “الأسكرام” وواحة “أوتول” وموقع “تابسا”.

وأبدى مسؤول أحد مجمعات وكالات المتعاملين السياحيين في فرنسا سوبيال ريشارد بيار، إعجاب الوفد بالمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية التي تزخر بها المنطقة، حسب ذات المصدر.

وأضاف ذات المتحدث أنّ هذه الرحلة “ستساهم في إعادة بعث النشاط السياحي بهذه المنطقة سيما وأن كل الظروف مهيأة من قبل المتعاملين المحليين في السياحة الصحراوية بما فيها توفر مرافق التخييم”.

ويرافق الوفد السياحي الفرنسي الذي يضم 21 متعاملاً سياحياً، مجموعة من المتعاملين السياحيين بولاية تنمراست وإطارات من شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

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