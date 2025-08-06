متقاعدو “الخضر” فشلوا في العودة من بوابة الدوري الجزائري

صاروا يفضلون استراحة نهاية المشوار هنا

الظاهرة الجديدة والمتنامية في السنوات الأخيرة وخاصة في السنتين الأخيرتين هي اختيار عدد من اللاعبين الدوليين شبه المعتزلين وجميعهم تجاوز الـ 33 سنة من العمر، اللعب في الدوري الجزائري ولم يكن الأمر مطروحا إطلاقا عندما كانوا دون الثلاثين لأسباب فنية وبالخصوص مالية..

وحتى وإن كانت الظاهرة ليست وليدة الموسمين الأخيرين فقط، حيث سبق لكريم ماروك وأن لعب لمولودية وهران وبعده عمري الشاذلي مع نفس الفريق الوهراني، ويزيد منصوري ومراد مقني لشباب قسنطينة، فإن تقييمها في الفترة الأخيرة يمكن ربطه بتمسك بعض اللاعبين في العودة للخضر، خاصة أن الموسم القادم سيتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا في نهاية السنة الحالية ببلاد مراكش، ومن المحتمل جدا أن يكون معنيا بمنافسة كأس العالم في الصائفة القادمة 2026، ولا نظن أن أي لاعب حتى ولو قارب الأربعين ومنهم رايس مبولحي لا يحلم في التواجد مع الخضر في المونديال القادم بعد الذكريات الوردية التي عاشها مع الخضر في مونديالي جنوب إفريقيا والبرازيل.

في الموسم الكروي الماضي بدأت منافسة الدوري الجزائري في وجود ثلاثة لاعبين صالوا وجالوا في ملاعب العالم وأيضا مع المنتخب الوطني، حيث تقمص أندي دولور الذي سيبلغ في أكتوبر القادم 34 سنة، ألوان مولودية العاصمة وهو الفائز مع الخضر بلقب كاس أمم إفريقيا في مصر سنة 2019، وقيل بأن اللاعب قادر على البروز وقادر على طرق أبواب الناخب بيتكوفيتش، ولكن المباريات توالت ولم يكد اللاعب يثبّت أقدامه في فريق مولودية العاصمة وانتهى به المطاف إلى العودة إلى الدوري الفرنسي وابتعد نهائيا من الخضر، كما تقمص إسلام سليماني الذي احتفل في شهر جوان الماضي بعيد ميلاده الـ 37 ألوان شباب بلوزداد، ولكن تواجده مع فريق القلب لم يحقق له أي نتيجة، بل إن شباب بلوزداد سجل الموسم الأسوأ له في السنوات الأخيرة، وطبعا غادر إسلام سليماني إلى الدوري البلجيكي وأكيد أنه أغلق من ورائه باب المنتخب الوطني للأبد.

كما تقمص رياض بودبوز البالغ من العمر 35 سنة منذ ماي الماضي ألوان شبيبة القبائل وهو المشارك في مونديال 2010 عندما كان عمره 20 سنة فقط، ولكنه بالكاد تمكن من وضع قدميه على عشب ملعب تيزي وزو، ولا يمكن لأي متتبع لرياض بودبوز أن يمنحه بريق أمل ولو صغيرا، للعودة للخضر في خط وسط منتعش بشايبي ومازة وعوار والآخرين.

أسماء أخرى يتم تداولها حاليا للعب في الدوري الجزائري مثل عودة مبلوحي وزفان ووناس وقندوز وآخرين ولكن مع استثناءات قليلة جدا تبدو أبواب الخضر موصدة أمامهم وهم مطالبون بثورة كبرى في أدائهم والتزامهم وصبرهم، إن أرادوا العودة للخضر من بوابة الدوري الجزائري المتقلب.