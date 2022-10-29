متقاعدو الضمان الاجتماعي يتكتّلون ضمن جمعية وطنية

من أجل الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية

استطاع متقاعدو مختلف صناديق الضمان الاجتماعي على مستوى التراب الوطني، الاتحاد والتكتّل ضمن جمعية وطنية، تمّ اعتمادها مؤخرا، لتكون بمثابة الركيزة الأساسية لتنظيم هذه الشريحة وإعداد برنامج خاص بها بهدف الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها تنظيم رحلات عمرة وأخرى متعلقة بالحمامات والاستجمام مع إمكانية الذهاب إلى غاية استفادة أبنائهم المسجلين في وكالات التشغيل في مناصب عمل بتلك الصناديق، وفق ما تسمح به القوانين والإجراءات.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للعمال المتقاعدين لصناديق الضمان الاجتماعي، عمر مخلوفي، في تصريح لـ”الشروق”، أن تحركاتهم الحثيثة السابقة، أثمرت بميلاد اعتماد للجمعية بتاريخ 22 سبتمبر 2022 تحت رقم 063 من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث يحضر الأعضاء الـ 26 المؤسسون للجمعية، لعقد ندوات جهوية من أجل شرح برنامج العمل مع اغتنام الفرصة لتنصيب المكاتب الولائية، ضمانا للسير الحسن ولكسب قاعدة قوية يتم اختيار ممثلين منها في كل ولاية، داعيا الراغبين من المتقاعدين إلى الانخراط في الجمعية التقرب من الرئيس أو الممثلين لأجل الحصول على معلومات أكثر.

وعن الصناديق المدرجة ضمن الجمعية، ذكر مخلوفي كلا من الصندوق الوطني للعمال الإجراء “كناص”، الصندوق الوطني للعمال المتقاعدين، الصندوق الوطني لغير الأجراء “كاصنوص”، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري كاكوبات” فضلا عن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوص” ا بمجموع عدد كبير من العمال المتقاعدين الذين ينتظرون منذ سنوات الالتفات إليهم، من خلال تنظيم رحلات استجمامية إلى مختلف الحمامات داخل الوطن وحتى رحلات خارج الحدود مع الذهاب إلى غاية تنظيم رحلات عمرة من خلال العمل التنسيقي بين مختلف الفاعلين بالجمعية التي ينتظر من المتطوعين بها والراغبين في الانخراط بها التكتل وإعداد برنامج يقوم حتى على إمكانية إدماج أبناءهم المسجلين بوكالات التشغيل بمختلف الصناديق –يضيف مخلوفي- الذي يطمح أن يكون الانضمام إلى الجمعية بالشكل الذي خطط له، ضمانا لمساعدة المتقاعد وذوي الحقوق.