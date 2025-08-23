متلازمة “شوغرن”…مرض مناعي نادر يربك التشخيص ويثقل حياة المرضى!

جزائريون يتوهون في رحلة العلاج لتشابه أعراضهم مع أمراض أخرى

ازدادت التحذيرات في السنوات الأخيرة من قبل مختصين وأطباء في الجزائر، التي تنبه إلى ظهور أمراض مناعية نادرة لا يعرفها الكثير من الجزائريين، رغم أنها لا تؤثر بشكل كبير على حياة المصابين بها، إلا أنها قد تجعلهم يتوهون في البحث عن التشخيص الصحيح لها من أجل بداية رحلة العلاج قبل فوات الأوان.

ومن بين هذه الأمراض متلازمة شوغرن، أو ما يعرف بالمرض المناعي الصامت، الذي يصيب في الغالب النساء ويصعب اكتشافه في بداياته بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى، ورغم أنه لا يصنف ضمن الأمراض القاتلة، إلا أن غموضه وما يسببه من جفاف وإرهاق دائم يجعلان المريض يعيش في دوامة من الفحوصات والتنقل بين التخصصات الطبية.

هذا المرض النادر الذي اكتشفه طبيب سويدي في مطلع القرن العشرين، يصيب الغدد اللعابية والدمعية بشكل رئيسي، ويؤدي إلى جفاف الفم والعينين والحلق، كما قد يمتد أثره ليشمل الجلد وغيرها بعدة أماكن بالجسم التي تحتاج إلى رطوبة دائمة، وبحسب أطباء، فإن التشخيص يكون متأخرا جدا بعد رحلة طويلة يقضيها المريض في البحث عن أسباب الأعراض التي تظهر نتيجة المرض نظرا لتشابهها مع أمراض أخرى معروفة، وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أمحمد كواش، مختص في الصحة العمومية، أن متلازمة شوغرن تصيب النساء بنسبة أكبر بكثير من الرجال، حيث يتم تسجيل 9 حالات نساء مقابل إصابة رجل واحد فقط، كما أن أعراضه تظهر بعد سن الأربعين.

وبحسب المتحدث، تكمن خطورة هذا المرض في أن جهاز المناعة يهاجم الغدد المسؤولة عن إفراز الدموع واللعاب عن طريق إنتاج كريات بيضاء، فيتسبب في جفاف الفم والعينين والحلق، وقد تظهر أعراض أخرى مثل التعب المزمن وجفاف الجلد، وهو ما يشبه في كثير من الحالات أمراض الروماتيزم أو بعض أمراض العيون والجلد.

ويضيف كواش أن تشخيص المرض في الجزائر صعب جدا حيث يتوه المصابين به بين تخصصات متعددة مثل لسنوات من المعاناة، أما عن الأسباب المحتملة، فيوضح كواش أن هناك عوامل وراثية واضطرابات هرمونية، خصوصا لدى النساء، بالإضافة إلى فرضيات تربط الإصابة بالتلوث البيئي أو تأثيرات الحمل، حيث يمكن أن تنتقل أجسام مضادة من الأم إلى الجنين وتؤثر على الغدد.

ورغم صعوبة المرض، يؤكد المتحدث أنه لا يعتبر من الأمراض الخطيرة، موضحا أن العلاج الوحيد هو تخفيف الأعراض لصعوبة التخلص من هذا المرض النادر، من خلال استعمال أدوية تساعد على زيادة إفراز الدموع واللعاب، بالإضافة إلى المضادات الحيوية وبعض الأدوية المثبطة للمناعة في الحالات المتقدمة، ونصح كواش المرضى بضرورة العناية الجيدة باللثة والأسنان لتفادي الالتهابات الناجمة عن الجفاف.

من جانب آخر، أشار الدكتور كواش إلى دور الجمعيات التي تنشط في الجزائر في مرافقة المرضى وتقديم الدعم النفسي والطبي، بما أن كثيرون لا يعرفون هذا المرض، ويضيف- رغم أنه يصنف ضمن الأمراض النادرة والصعبة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، غير أنه ليس قاتلا ويتطلب إمكانيات طبية حتى لا يضيع المرضى سنوات في رحلة التشخيص الخاطئ.