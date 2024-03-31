متمسكون بآمال التأهل أمام الأهلي في دوري الأبطال

مدرب سيمبا التنزاني.. عبد الحق بن شيخة يؤكد:

أكد عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لسيمبا التنزاني أن هزيمة فريقه أمام النادي الأهلي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لا تعكس مستوى فريقه في الملعب.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت الجمعة الفارط، على ملعب مكابا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال عبد الحق بن شيخة في تصريحات نقلتها صحيفة ذا سيتيزن التنزانية: “نتيجة المباراة لا تعكس المستوى الذي قدمناه في تلك المواجهة أمام النادي الأهلي“.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى تصحيح الأخطاء قبل مواجهة الأهلي على ملعبه الأسبوع القادم، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وأنا أثق في قدرتنا على تحدي الصعاب خلال مباراة الإياب”.

وأتم عبد الحق بن شيخة تصريحاته قائلًا: “نشعر بخيبة أمل من نتيجة مباراة الذهاب والهزيمة على ملعبنا، لكننا سنأخذ الإيجابيات من هذه المباراة، ونعيد تنظيم صفوفنا من أجل مباراة الإياب الحاسمة”. ويواجه النادي الأهلي فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم، على الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر على إستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل للدور نصف النهائي.