“متمسكون ببلعيد… محيوص باق في الشبيبة وعملية الاستقدامات لم تُغلق بعد”

الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، كمال يسلي، لـ"الشروق":

تواصل شبيبة القبائل تحضيراتها للموسم الكروي الجديد، بالتوازي مع تحركات الإدارة لحسم عدد من الملفات المرتبطة بتعداد الفريق، سواء من خلال الحفاظ على ركائزه الأساسية أو تدعيمه بعناصر جديدة وفق احتياجات الطاقم الفني.

وفي هذا السياق، كشف الناطق الرسمي باسم النادي، كمال يسلي، في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أن إدارة شبيبة القبائل فتحت كل هذه الملفات و تعمل على تدعيم الفريق، بعيدا على كل ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتصدر ملف مستقبل المدافع الدولي زين الدين بلعيد واجهة اهتمامات أنصار شبيبة القبائل، في ظل تزايد المؤشرات التي توحي بقرب رحيله عن الفريق، حيث تشير المعطيات إلى أن اللاعب أبدى موافقته على العرض السعودي، مع استعداده لتسديد قيمة الشرط الجزائي من أجل فسخ عقده والانتقال إلى الدوري السعودي.

وأكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، كمال يسلي، في هذا السياق، أن إدارة النادي لم ترفع الراية البيضاء، وما تزال تبذل مساعيها لإقناع بلعيد بالعدول عن قرار الرحيل ومواصلة مشواره مع “الكناري”، مضيفا أن الإدارة تواصل الحديث مع اللاعب في محاولة لإقناعه بالبقاء بالنظر إلى أهميته في المشروع الرياضي للفريق خلال الموسم المقبل.

وفي المقابل، نفى يسلي بشكل قاطع الأخبار المتداولة بشأن وجود اتفاق مع مولودية الجزائر يقضي بانتقال أيمن محيوص مقابل انضمام لاعبَين اثنين من “العميد” إلى شبيبة القبائل، قائلا: “هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، ولا ندري على أي أساس تُروَّج أو من أين تُستقى مثل هذه الادعاءات”.

وبخصوص الإستقدامات، أكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل أن العملية لم تُغلق بعد، مشيرًا إلى أن الإدارة تواصل تحركاتها في سوق الانتقالات بالتنسيق مع الطاقم الفني.

وقال في هذا السياق: “عملية انتداب اللاعبين لم تنتهِ، بل بالعكس، نحن بصدد التفاوض مع عدد من اللاعبين، وفق الاحتياجات التي حددها المدرب لتدعيم بعض المناصب. هدفنا هو التعاقد مع عناصر ممتازة تمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على توازن المجموعة وضمان الانسجام داخل الفريق”.

كما نفى الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، صحة الأخبار المتداولة بشأن حسم التعاقد مع بعض اللاعبين، مؤكدًا أن الأسماء التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تندرج ضمن مخطط الانتدابات الذي تعمل عليه إدارة النادي.

وقال في هذا الصدد: “نستهدف لاعبين ذوي جودة وخبرة كما قلت وليس الأسماء التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

ولم يستبعد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل التعاقد مع لاعبين محترفين أجانب، بما يخدم مصلحة الفريق ويحافظ على توازن المجموعة.