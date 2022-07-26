متوسطة عبد الله بن عباس لاحتضان تلاميذ الفنون

بعد التحفظ على استقبالهم بثانوية الرياضيات بالعاصمة

تحفظ التلاميذ المتمدرسون بثانوية الرياضيات بالقبة بالجزائر على الخيار المبدئي المتضمن تقاسمهم للدراسة بنفس المنشأة التربوية مع الدفعة الأولى لتلاميذ شعبة الفنون، بالمقابل، تم الاتفاق على تخصيص متوسطة “عبد الله بن العباس” الكائنة بأعالي الأبيار، لاحتضان متمدرسي الشعبة السابعة الجديدة، بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2022/2023.

توزيع منتسبي المؤسسة على ثلاث إكماليّات بالمنطقة

أفادت مصادر “الشروق” بأن التلاميذ المتمدرسين بثانوية الرياضيات المتخصصة، وقبل خروجهم في عطلة صيفية، احتجوا على القرار المبدئي والمتضمن تقاسمهم للدراسة على مستوى نفس الهيكل المدرسي مع تلاميذ شعبة الفنون المستحدثة مؤخرا، بناء على القرار الوزاري رقم 37 المؤرخ في 14 أفريل 2022، الذي يحدد شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

وأكد تلاميذ الرياضيات بأن مواصلة الدراسة في تخصص دراسي صعب، يستوجب بذل قدر كبير من المجهود، وبالتالي فالسلطة الوصية مطالبة بالسهر على توفير محيط صحي وآمن ومستقر وهادئ لهم، لكي يتمكنوا من إثبات كفاءاتهم ومن ثم تحقيق النجاح بتميز في امتحان شهادة البكالوريا وفي مسارهم الجامعي.

وأضافت مصادرنا بأن الوزارة تدرس إمكانية تخصيص متوسطة “عبد الله بن العباس” الكائنة بأعالي الأبيار بالجزائر العاصمة، لاحتضان الدفعة الأولى من تلاميذ شعبة الفنون، بعد الانتهاء من تهيئتها، بغية تفادي احتجاج تلاميذ الرياضيات في الدخول المدرسي المقبل، على أن يتم توزيع تلاميذ نفس المؤسسة التربوية على ثلاث متوسطات والواقعة بنفس المقاطعة الجغرافية، ويتعلق الأمر بمؤسسات “الإخوة عمراني” و”شكيب أرسلان” و”محمد شويطر”.

وتجدر الإشارة بأن قرار استحداث شعبة الفنون يهدف إلى تنمية وصقل مواهب التلاميذ الفنية وتطويرها وإكسابهم ثقافة تمكنهم من فهم الأبعاد الثقافية، التاريخية والجمالية للإبداعات الفنية وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائر، وذلك تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد تضمن القرار الوزاري رقم 37 المؤرخ في 14 أفريل 2022 الإجراءات التنظيمية للشعبة السابعة الجديدة، والتي تفتح بداية من السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتتكون من جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، على أن تستغرق مدة الدراسة فيها سنتين وتميزها أربعة خيارات و هي الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح وسينما سمعي -بصري.