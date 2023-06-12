متوسط تكلفة الدراسات العليا في الخارج والسنوات اللازمة لتعويضها

تعرف على متوسط تكلفة الدراسات العليا في الخارج والسنوات اللازمة لتعويض قروض الدراسة (بالدولار)..

الدراسة شملت تخصصات: الطب، التمريض، الحقوق، الهندسة المدنية، البرمجة، التعليم.