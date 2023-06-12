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متوسط تكلفة الدراسات العليا في الخارج والسنوات اللازمة لتعويضها

الشروق أونلاين
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متوسط تكلفة الدراسات العليا في الخارج والسنوات اللازمة لتعويضها

تعرف على متوسط تكلفة الدراسات العليا في الخارج والسنوات اللازمة لتعويض قروض الدراسة (بالدولار)..

الدراسة شملت تخصصات: الطب، التمريض، الحقوق، الهندسة المدنية، البرمجة، التعليم.

May be an image of ‎text that says "‎الشرو إنتاج إقا_الشروفارقي الرقمي كم تكلّف الدراسات العليا ؟ متوسط تكلفة الدراسة والسنوات اللازمة لتعويضها متوسط سنوات سداد قروض الدراسة متوسط تكلفة الدراسات العليا للسنة الواحدة 19 14 27091 12535 12 9 11405 8 8132 أمريكا الإمارات إنجلترا الیابان إفريقيا 3862 17 4 3780 روسیا 2785 1 1 1008 0 499 41 فرنسا الصين ألمانيا النمسا تركيا 24 المصدر N26: WWW.ECHOROUKONLINE.COM التحليل شمل تخصصات دراسية الطب التمريض الحقوق الهندسة المدنية البرمجة التعليم‎"‎

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