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رياضة

متوسط ميدان منتخب قطر: “نحترم المنتخب الجزائري ولا نخشاه”

سليم.ع
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متوسط ميدان منتخب قطر: “نحترم المنتخب الجزائري ولا نخشاه”
أرشيف
محمد وعد

قال متوسط ميدان المنتخب القطري، محمد وعد البياتي أن مباراة الجزائر ستكون في غاية الصعوبة .

وأضاف محمد وعد في تصريحات له على هامش الحصة التدريبية الأخيرة لـ”العنابي”: “نحترم المنتخب الجزائري ولكننا لا نخشاه، سنخوض المباراة بهدف الفوز والتأهل للنهائي”.

وأكد لاعب الوسط، أن المنتخب القطري سيلعب بكل قوة ويبذل أقصى أقصى مجهوداته من أجل العبور إلى النهائي، رغم صعوبة المهمة أمام منافس قوي.

ومن جهته أكد حارس مرمى المنتخب القطري، يوسف حسن، على صعوبة مباراة الجزائر، وقال في تصريحات له: “سنواجه منتخبا يملك لاعبين لهم مستوى كبير، وهو بطل إفريقيا ولذلك في المباراة لن تكون سهلة”.

وأكد حارس قطر أن الجماهير القطرية ستكون أبرز أسلحة المنتخب: “ننتظر حضور قوي للجماهير من أجل مساندتنا لتحقيق التأهل”.

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