متى تشكل الفواكه خطرا على الصحة؟

لعل مشاهدتك للفواكه بشتى ألوانها أمر مغري للغاية، يدفعك لشراء ما تشتهيه دون تفكير في بعض أضرارها على جسمك.

تعتبر الفواكه مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية مع ذلك فقد يشكل البعض منها خطورة على صحتك خصوصا تلك التي تكون في غير موسمها.

ويكمن الفرق بين فاكهة الشتاء وفاكهة الصيف كون الأولى تساعد على تعزيز المناعة والتّقليل من نزلات البرد، بينما فواكه الصيف تعد مصدرا للانتعاش كونها غنية بالماء ما يجعلها تحافظ على رطوبة الجسم والحماية من أشعة الشمس.

كما تساعد العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها في مكافحة الإلتهابات وتنظيم الضغط ومستويات السكر وحماية الجلد و الشعر من الٱثار الضارة للحرارة.

لماذا يشكل تناول الفواكه في غير موسمها خطرا على صحتك؟

في تقرير سابق نشره موقع روسيا اليوم حذرت خبيرة التغذية إيرينا نيكولينا من أضرار الخضار والفواكه غير الموسمية فهي قد تحتوي على كمية كبيرة من المبيدات والنترات التي تستخدم في التخزين مما بسبب أضرارا بليغة على الجسم كالحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي العصبي والغدد الصماء وكذا تطور بعض الأورام.

وأوصت بالإنتظار حتى موسم الصيف لأكل التفاح والعنب والفراولة والخوخ وكذا الخضار كالفلفل الكرفس السبانخ الخيار والطماطم.

هل تؤثر الفواكه على الكبد؟

كشف البروفيسور أليكسي بويرفيروف أخصائي الأمراض الهضمية إلى أن الكثيرين يعاونون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي ينجم من الإفراط في تناول الدهون والسكريات.

والأخطر في هذا هو سكر الفركتوز الذي يتحول إلى دهون تتراكم فيه مما يؤدي إلى آلتهابه على سبيل المثال شرب العصائر التي تعد الأكثر ضررا على الصحة لأنه سريع الإمتصاص، وفقا لموقع elconselto.

ما هو الوقت المناسب لتناول الفواكه؟

ذكر موقع قناة دويتشه فيله الألمانية أن تناول الفاكهة على معدة فارغة له فائدة أكثر على الصحة حيث يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك السكر الموجود فيها بسرعة وبالتالي يمكن الإستفادة من الألياف الموجودة فيها وفيتامينc،وتفيد مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها الفواكه في التقليل من الإلتهابات في الجسم مثل التوت البري و الفراولة.

إلا أن تناول الفاكهة مع أطعمة أخرى يبطئ عملية الهضم لأن الأنزيمات الهضمية تكون في وظيفة أخرى مايعني ٱحتمال تخمر الفواكه لفترة أطول وتعفنها في الأمعاء محدثة عسرا في الهضم.