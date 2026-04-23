متى يبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الصينية على 53 دولة إفريقية؟

أعلنت الصين أن الأول من ماي سيكون موعد بدء تطبيق إعفاءات جمركية تشمل جميع بنود التعريفة على المنتجات القادمة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز انفتاح السوق الصينية أمام المنتجات الإفريقية ودعم مسار الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وفق ما أوردته وكالة أنباء “شينخوا”.

وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الافتتاحي لقمة رواد الأعمال الصينيين الأفارقة، الذي انعقد في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة واسعة من مسؤولين أفارقة وصينيين وممثلين عن مجتمع الأعمال، إضافة إلى حضور دبلوماسي رفيع، حيث تم الكشف عن تحالف الشراكة بين رواد الأعمال من الجانبين.

وأفادت شينخوا أن القمة، التي نظمتها بعثة الصين لدى الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي وغرفة التجارة الصينية في إفريقيا بالتعاون مع شركاء آخرين، ركزت على تعزيز التعاون العملي والشروع في مرحلة جديدة من التنمية المشتركة، تحت شعار يدعو إلى تعميق الشراكة الاقتصادية.

وشارك في القمة قادة وممثلون عن القطاع الخاص من الجانبين، إلى جانب جلسات نقاش تناولت سبل توسيع التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي والتعدين والخدمات المالية.

ونقلت الوكالة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، تأكيده أن إفريقيا تمتلك موارد ضخمة وإمكانات غير مستغلة وسكانًا شبابًا يمثلون محركًا للنمو المستقبلي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، خاصة في مجالات الإصلاح الزراعي والتصنيع.

كما أشاد يوسف بسياسة الصين المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على منتجات 53 دولة إفريقية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في القارة بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة والإنتاج المشتركة.

ومن جانبه، أكد الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية جعل من القارة سوقًا اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي، جيانغ فنغ، أن بدء تنفيذ الخطة الخمسية الخامسة عشرة في الصين يعزز آفاق التعاون مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن فتح السوق الصينية أمام المنتجات الإفريقية يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التجارة البينية.

وأضاف أن مجالات التعاون بين الصين وإفريقيا تشمل الزراعة والتصنيع والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي والتعدين، في ظل تكامل القدرات التنموية الإفريقية والبنية الصناعية الصينية.

كما شددت غرفة التجارة الصينية في إفريقيا على أهمية ربط الاستثمارات بعملية التصنيع والتحديث في القارة، مع الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي والتحول نحو الطاقة الخضراء، مع التأكيد على تحويل نتائج القمة إلى مشاريع عملية قابلة للقياس.