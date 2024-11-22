متى ينتهي مسلسل ريان شرقي المبهم؟

مرة فرنسي ومرة جزائري.. وأخرى إيطالي

هناك من هو على قناعة، بأن ضمّ ريان شرقي للمنتخب الجزائري، سيكون أهم صفقة في العقد الأخير مع مزدوجي الجنسية، على اعتبار أن ريان شرقي لو لعب للخضر، سيكون ربما أحسن لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية أو على الأقل من أحسن اللاعبين.

كثر الحديث في المدة الأخيرة عن الفريق الجديد لريان، سواء بطل فرنسا باريس سان جيرمان لتعويض مبابي، أو ريال مدريد لدعم مبابي وفينيسيوس، أو جوفنتوس لتذكر أيام زيدان، وأيضا عن المنتخب الذي سيمثله بين من يقول بأن ريان ردّ على سؤال صحفي عن منتخب الديكة، فردّ عليه بأنه تحت التصرف، وبين من يقول بأن تفاوض الفاف معه قد بلغ الرتوشات الأخيرة، وبين من تحدث عن اتصال الاتحاد الإيطالي باللاعب، وفي كل الأحوال، فإن ريان شرقي إضافة لأي نادي يلعب له، وأي منتخب يتقمص ألوانه، لأن ريان شرقي متمكن من الفعالية والمتعة أيضا.

اختيار ريان شرقي، الانضمام لتشكيلة بيتكوفيتش، إن تحقق الأمر طبعا، سيجعل الأنصار يطمئنون على وسط ميدان الخضر وعلى الهجوم، لمدة لا تقل عن عقد كامل، فاللاعب مازال في ربيعه الـ 20 والحديث عن انتقاله الوشيك لباريس سان جيرمان أو أحد كبار القارة العجوز ومنهم ريال مدريد، ليس من الخيال، فهو لن يغادر ليون إلا لفريق كبير يلعب على التتويج برابطة أبطال أوربا، وقد تكون مشكلة ريان أنه من أب فرنسي من أصل إيطالي وتكوين فرنسي وهما بلدان كبيران فازا بكأس أوربا والعالم في عدة مناسبات واللعب لمنتخبيهما حلم بالنسبة لكل لاعب كرة في العالم، ولكن ريان يميل للجزائريين فغالبية أصدقائه من العرب وحلاقه الخاص مهاجر من سكيكدة، وإخوته الأربعة يحملون أسماء جزائرية وعربية ومنهم كاتب وآدم، وربما حلم والدته أن ترى إبنها مع الخضر وهو الذي يعتبر أصغر لاعب في تاريخ نادي ليون من سجل هدفا وعمره 16 سنة وبضعة أشهر في سنة 2020، كما أن ريان شرقي كان دائما يلازم اللاعبين في ليون من الجزائريين مثل مهدي زفان ورشيد غزال وحتى حسام عوار ونبيل فقير وأمين غويري، هذا الأخير الذي انتقل للعب للخضر وهو حاليا أمير من دون إمارة.

تدرّج اللاعب ماتيس ريان شرقي مع المنتخبات الفرنسية من أقل من 16 سنة إلى أقل من 21 سنة، ودائما كقطعة أساسية، وهو على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، ومنها جوفنتوس الإيطالي الذي يريد الاستثمار في كون والده من إيطاليا، وطبعا باريس سان جيرمان المتهم دائما بتفادي اللاعبين من ذوي التكوين الفرنسي، وهو يحاول أن يجعل من شرقي خلفا لمبابي، وقد طال مسلسل ريان شرقي وحان الوقت للحسم فيه، أو غلق الملف نهائيا.