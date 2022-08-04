متّهم جديد في قضية تحرّش رجل أعمال فرنسي بـ 6 مغربيات

قررت محكمة مغربية يوم الأربعاء، ملاحقة متهم جديد في قضية التحرّش التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، وعدد من معاونيه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامية عائشة كلاع، إن قاضي التحقيق الذي ينظر في هذه القضية قرر منع المتهم الجديد، وهو مواطن فرنسي مقيم بالمغرب، من السفر، مع سحب جواز سفره، وإخضاعه للمراقبة القضائية.

ويتابع في القضية متّهمون فرنسيون وستة مغاربة، يخضعون للتحقيق بعد متابعتهم بتهم “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”العنف اللفظي والمعنوي”.

وتعود هذه القضية إلى تقديم 6 موظفات سابقات في شركة المتّهم بوتيي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 75 عاما، شكوى ضده وضد عدد من معاونيه، بتهمة التحرش الجنسي.

واستمع قاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، بشكل مفصل إلى جميع المشتبه بهم، حسب ما أضافت المحامية كلاع.