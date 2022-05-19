مثقفون متخوفون من هدم مدفن طه حسين والسلطات المصرية توضح

عبّر العديد من المثقفين المصريين عن استيائهم مما تردد حول اعتزام السلطات إزالة مدفن عميد الأدب العربي طه حسين قصد إنشاء طريق رئيسي جديد.

وكشفت عائلة الأديب المصري أنها فوجئت بوجود علامتين باللون الأحمر على جدار مدفن طه حسين، وهي العلامة التي تضعها السلطات على المقابر المقرر إزالتها، وأشارت العائلة أنها لم تتلق أي معلومات بقرار الهدم، ولكن العلامة الحمراء أثارت قلقهم.

وقالت حفيدة طه حسين، مها عون، في تصريح لـ ” العربية.نت” أن أفراد من عائلتها ذهبوا إلى محافظة القاهرة للاستفسار عن الأمر فأبلغتهم السلطات أن ما حدث هو مجرد حصر، وأن أي قرار للإزالة من عدمه يصدر من جهات أخرى.

ولم تخفّف هذه التصريحات من القلق الذي أثارته هذه العلامة الحمراء بين عائلة طه حسين والأوساط الثقافية معتبرين أن هذا التطور إذا اكتمل يعتبر تهديدا للتاريخ.

من جهة أخرى، كذّب المتحدث باسم محافظة القاهرة، اللواء إبراهيم عوض، ما تم تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أنباء حول إزالة قبر الأديب طه حسين لإنشاء محور ياسر رزق.

ودعا عوض إلى “تحري الدقة قبل التطرق إلى هذه المسائل”، موضحا إلى أن “الهدف من نشر الشائعات هو بث القلق وتقويض ثقة المواطنين”.