مثل النّسخة الماضية.. صدارة لائحة الهدّافين بِرأسَين

انتهت البطولة الوطنية للقسم الأوّل بِتَنظيم الجولة الثلاثين والأخيرة مساء الجمعة، وبِوجود لاعبَين يتصدّران لائحة هدّافي المنافسة.

وتمثّلت هُوّيتا اللاعبَين في: إسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي مهاجم اتحاد العاصمة، ويوسف بلايلي متوسط ميدان هجوم مولودية الجزائر. حيث سجّل كلّ واحد منهما في بطولة الموسم الحالي 14 هدفا.

وكان نجم مقرة آخر فريق يهزّ بلقاسمي شباكه، بينما أمضى بلايلي ثنائية في مرمى مولودية وهران.

ويتفوّق بلقاسمي على بلايلي، في كون لاعب “سوسطارة” سجّل هدفا واحدا فقط من ركلة جزاء، نظير 4 أهداف لِمُنافسه في فريق “العميد”. كما خاض بلقاسمي 15 مباراة أساسيا، مقابل 21 مواجهة لِبلايلي.

ويرتبط بلقاسمي (30 سنة) مع اتحاد العاصمة بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025، مثلما هو الشّأن لِبلايلي (32 سنة) مع مولودية الجزائر.

ولا توجد تقاليد لدى رابطة الكرة المحترفة لِتسليم جائزة الهدّاف، وضبط مقاييس التنقيط، على غرار الفصل بين لاعبَين أو أكثر عند التعادل من حيث رصيد الأهداف. ناهيك عن رداءة البرمحة، لِرابطة ينصبّ اهتمامها الأوّل والأخير على تسريع وتيرة امتصاص رحيق البث التلفزيوني و”السبونسور” (العائدات المالية).. وشعار أهلها “خير البرّ عاجله”!

وعرف لقب هدّاف البطولة الوطنية في نسختها الماضية، السيناريو ذاته المُرادف لِوجود لاعبَين، وهما: محمد تومي من أمل الأربعاء، ومحمد سويبح من جمعية الشلف. بعد أن وقّع كلّ واحد منهما 13 هدفا.

ويبقى ناصر بوعيش الهدّاف التاريخي للبطولة الوطنية، وذلك بِرصيد 38 هدفا لِمصلحة فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو في نسخة 1985-1986.