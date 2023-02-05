مثل بلومي أمام ألمانيا.. زرقان يُسجّل هدفَين تفصل بينهما دقيقة فقط!

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء الأحد، فريقه شارلوروا من فخّ الخسارة.

وكان فريق شارلوروا مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة خارج القواعد أمام نادي مالينس، وذلك بعد أن تلّقت شباكه هدفَين في الدقيقتَين الـ 5 والـ 27.

وانتفض زرقان وأمضى هدفَين في فاصل زمني وجيز، المرادف للدقيقتَين الـ 66 والـ 67، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة البلجيكية للموسم الحالي.

وكان صانع الألعاب الجزائري الأخضر بلومي قد ردّ على هدف المهاجم الألماني كارل هاينتس رومينيغه بعد دقيقة فقط، في كأس العالم 1982 بِإسبانيا. حيث وقّع الألمان هدف التعادل في الدقيقة الـ 67، وسجّل الجزائريون هدف الفوز في الدقيقة الـ 68!

ورفع متوسّط الميدان زرقان غلّته إلى 3 أهداف، فضلا عن حيازته رصيد 6 تمريرات حاسمة، بِزيّ نادي شارلوروا في البطولة البلجيكية نسخة 2022-2023.

وطرد الحكم متوسطّ ميدان فريق مالينس روب شوفس، في الدقيقة الـ 40.

وبات فريق شارلوروا يجمع 28 نقطة في المركز الـ 12، ويشغل نادي مالينس الرّتبة الـ 13 بِرصيد 26 نقطة. مع الإشارة إلى أن كلّ تنقصه مباراة متأخّرة.