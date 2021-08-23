-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مثول المشتبه بهم بقتل الشاب جمال بن اسماعين أمام محكمة سيدي امحمد
الجزائر

مثول الدركي المنشق أمام وكيل الجمهورية بسيدي امحمد

نوارة باشوش
  • 1329
  • 0
مثول الدركي المنشق أمام وكيل الجمهورية بسيدي امحمد

مثل الدركي المنشق محمد عبد الله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة من يوم الاثنين حيث تم إحضاره من طرق  عناصر  الشرطة التابعين لأمن ولاية الجزائر.

الدركي البالغ من العمر 33 عاما وهو رقيب أول سابق في قيادة الدرك الوطني انشق عن المؤسسة النظامية ولجأ نحو أوروبا، تم تسليمه أمس من طرف السلطات الإسبانية ، وفقا للاتفاقيات القضائية بين البلدين المتعلقة بتسليم المبحوثين ، وهذا بعد أن  وأصدرت محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، بتاريخ 21 من مارس 2021، مذكرة توقيف دولية بحق الدركي المنشق رفقة 3 أشخاص آخرين، بتهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”، وفق ما نشرته وقتها وكالة الأنباء الجزائرية.

يذكر أن محمد عبد الله كان ينتمي إلى السلك النظامي إلا أنه غادر القيادة منذ 3 سنوات حاملا معه فيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني، وطلب اللجوء السياسي في إسبانيا.

مقالات ذات صلة
مظاهر التهاون والتراخي بشأن كورونا تعود إلى الواجهة

مظاهر التهاون والتراخي بشأن كورونا تعود إلى الواجهة

لا تعديل للقوانين الأساسية للشركات المستفيدة من الامتياز إلا برخصة

لا تعديل للقوانين الأساسية للشركات المستفيدة من الامتياز إلا برخصة

الموجة الثالثة لكورونا كانت قاسية على الجزائريين

الموجة الثالثة لكورونا كانت قاسية على الجزائريين

أزمات صيف 2021

أزمات صيف 2021

مثول المشتبه بهم بقتل الشاب جمال بن اسماعين أمام محكمة سيدي امحمد

مثول المشتبه بهم بقتل الشاب جمال بن اسماعين أمام محكمة سيدي امحمد

العثور على جثة شاب في خندق لصرف المياه

العثور على جثة شاب في خندق لصرف المياه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد