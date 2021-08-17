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الجزائر

مثول المتورطين في حرائق الغابات أمام وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد

نوارة باشوش
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مثول المتورطين في حرائق الغابات أمام وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد

قدمت مصالح الأمن، الثلاثاء، على  الساعة 10:00 صباحا كل من محمدية.ض ووجيه عبد المجيد. ش المتورطان في حرائق الغابات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

ويتابع الموقوفان القاصران بتهم القيام بأفعال تخريبية والمساس بأمن الدولة  وبث الرعب  في أوساط السكان في جو انعدام الامن  من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص.

كما وجهت لهما جناية الحرق العمدي للموروث الغابي  وجناية  الاعتداء على المحيط  بإدخال والقاء المادة من   شأنها جعل صحة الانسان، الحيوان، الييئة والطبيعة للخطر .

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