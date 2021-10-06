مثول بعجي أمام محكمة سيدي امحمد.. الأفلان يصدر توضيحا

أكد حزب جبهة التحرير الوطني، ان مثول أمينه العام أبو الفضل بعجي أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، كان بصفته شاهدا وليس متهما، وذلك في قضية اقتحام مقر الحزب يوم 9 سبتمبر الماضي.

وجاء في بيان للحزب: تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا كاذبا ولا أساس له من الصحة، حول مثول الأخ الأمين العام الأستاذ بعجي أبو الفضل أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة كمتهم.

وأضاف: الحقيقة أن الأخ الأمين العام مثل كضحية للإستماع إلى أقواله في حادثة التعدي بالقوة على مقر الحزب بحيدرة واقتحام مكتبه يوم 09 سبتمبر 2021 والتي على إثرها قيد الأخ الأمين العام ثلاث شكاوي ضد المقتحمين، حيث تم الإستماع إلى أكثر من عشرين شخص اليوم، في انتظار باقي المتهمين.