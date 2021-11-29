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الجزائر

مجابهة فيروس كورونا: وزارة الصناعة الصيدلانية تصدر تعليمة جديدة

الشروق أونلاين
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مجابهة فيروس كورونا: وزارة الصناعة الصيدلانية تصدر تعليمة جديدة

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، الإثنين، أنّ مدة الخبرة المهنية للصيدلي المدير التقني لم تعد مشروط، وهذا في تعليمة وجهتها لمؤسسات التصنيع من أجل مجابهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء “في إطار الاجراءات الاستثنائية للوقاية ولمكافحة تفشي فيروس كورونا COVID 19، وضمانا للتوريد والتوفير المستمر للمستلزمات الطّبية المستعملة في مجابهة جائحة كوفيد 19”.

وأضافت “نعلم المؤسسات الصيدلانية لإنتاج المستلزمات الطبية لاسيما الوقائية منها أنّ مدة الخبرة المهنية للصيدلي المدير التقني لم تعد مشروطة، رهنا بإيداع تعهّد تكوين من قبل مؤسسة التصنيع الصيدلانية”.

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