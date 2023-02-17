مجازر الطرقات تحصد قتيلا و5 جرحى كل 4 ساعات

الدرك الوطني يكثف حملاته التحسيسية

كشف مركز الإعلام وتنسيق المرور، عن تسجيل قتيل واحد و3 حوادث مرورية إضافة الى 5 جرحى، وذلك كل 4 ساعات عبر مختلف الطرقات، والرقم يعتبر “مهولا” ومرتفعا، يستدعي تعزيز إجراءات الحيطة والحذر، خاصة من جانب السائقين، الذين يتورطون بنسبة 80 بالمائة في ارتكاب المجازر المرورية.

ونشر مركز الاعلام وتنسيق المرور التابع لمصالح الدرك الوطني، بعض المعطيات التفصيلية حول حوادث المرور بالجزائر. وحسب صفحة “طريقي” على “فيسبوك”، فمعدل ضحايا حوادث المرور بالجزائر وعلى إقليم اختصاص الدرك الوطني فقط، هو 7 وفيات و28 جريحا خلال 24 ساعة فقط.

بمعنى أن وحدات الدرك الوطني، تسجل كل 4 ساعات يوميا، وبإقليم اختصاصها 3 حوادث مرورية وقتيلا واحدا، إضافة إلى 5 جرحى.

هذه المعطيات “المخيفة” جعلت مصالح الدرك الوطني، تكثف من حملاتها التحسيسية بشأن إرهاب الطرقات، والذي أخذ منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، مخلفا ضحايا بالجملة في الحادث المروري الواحد.. ويرفع الدرك الوطني حملة “لنوقف عداد ضحايا حوادث المرور، بالتزامنا بقواعد السياقة السليمة”.

واعتبر مواطنون من خلال تعليقاتهم على الأرقام المنشورة، بأن الرقم “مخيف جدا” وهو ما يستدعي ضرورة التقيد واحترام قانون المرور والتمسك بأخلاق السياقة السليمة.

ووصف مواطن الحصيلة بـ”الثقيلة”، محملا العامل البشري أهم أسباب حوادث المرور المتفاقمة سنويا. وقال “حكيم” بأن “التهور المفرط، سبب أكثر الحوادث، إضافة إلى الحالة النفسية لسائق المركبة”.