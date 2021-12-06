مجانية غير شرعية لمليون تلميذ

تجاوزات في الكتاب المدرسي

كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، عن تسجيل تجاوزات وخروقات في تسيير ملف الكتاب المدرسي خلال فترة استوزار نورية بن غبريط، إذ تم تسجيل استفادة أزيد من مليون و138 ألف تلميذ من مجانية الكتاب المدرسي، رغم أنهم لا يستوفون شروط الاستفادة، فيما بلغت قيمة الاعتمادات المالية غير المحصلة لدى المؤسسات التربوية 11 ألف مليار سنتيم.

ووفقا لما ورد في ذات التقرير، فقد تم تسجيل خرق للأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية، من خلال استحداث باب يسمى مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي الموجه خصيصا للتلاميذ المعوزين، المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 06-337 المؤرخ في الـ24 سبتمبر 2006، وعلى وجه الخصوص دعم طبقات المجتمع الأكثر حرمانا، وعليه فقد وقف التقرير ذاته على استفادة أزيد من مليون و138 ألف تلميذ من مجانية الكتاب المدرسي، رغم أنهم لا يستوفون شروط الاستفادة وذلك من أصل إجمالي 3 ملايين و373 ألف تلميذ، في حين بلغت نسبة التلاميذ المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي 40 بالمائة خلال السنة الدراسية 2018/2019، في حين لم تتجاوز النسبة 34 بالمائة السنة خلال الموسم الدراسي 2017/2018.

وعرج ذات التقرير على باب النشاط الاجتماعي والمساعدة والتضامن بقطاع التربية الوطنية، إذ كشف بأن النفقات المنجزة لدفع العلاوة الخاصة بالتمدرس “المنحة المدرسية” وتسديد المصاريف المتصلة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين، قد بلغت 20 مليار دينار ما يعادله 2000 مليار سنتيم، بما يوافق 2.03 بالمائة.

وأكد التقرير بأنه قد تم تسجيل انخفاض في النفقات مقارنة بسنة 2018، وذلك جراء تطبيق المذكرة التوجيهية المتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية والميزانية العامة للدولة لسنة 2019، الصادرة عن وزارة المالية التي حصرت هذا النوع من النفقات على منتجات التكوين الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والترقيات القانونية.

وأضاف التقرير ذاته، تحوز “الشروق” نسخة منه، بأن عملية فحص الحساب الإداري لمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني لوزارة التربية الوطنية للسنة المالية 2019، قد كشفت عن وجود مبالغ مالية معتبرة لم يتم استرجاعها والبالغة 117.907 مليون دينار ما يعادله 11 ألف و907 مليار سنتيم، حيث يتم الاحتفاظ بهذه الأرصدة ضمن عمليات “خارج الميزانية” في الحساب رقم 512، وهي “إيرادات في انتظار التخصيص”، كما يحتوي هذا الحساب أيضا على المبالغ المتعلقة بالتكوين ومجانية الكتاب المدرسي والمنحة المدرسية الخاصة والتي بلغت بتاريخ 31 ديسمبر 2019 مجموعا قدره 5629 مليار دينار.

28 مليار سنتيم.. اعتمادات مالية غير مبررة

وبخصوص تنفيذ “عمليات إلحاق غير مبررة” وبدون هدف، فيما يتعلق بتعديل اعتمادات الأبواب 33/11، 43/04 و46/05 خلال السنة المالية، أكد التقرير نفسه على أنه قد تبين بأنه تم تحويل اعتمادات مالية لا مبرر لها، فاقت 28 مليار سنتيم ما يعادل 287354 مليون دينار، بحيث غطت هذه الاعتمادات المرصودة المنصوص عليها في قانون المالية النفقات المنفذة إلى حد كبير.

وأضاف التقرير بأن القطاع قد وظف 17.898 أستاذ سنة 2019، من بينهم 7129 من خريجي المدارس العليا للأساتذة، مسجلا معدل شغور قدر بـ5.49 بالمائة، من مجموع 752.650 منصب مالي مفتوح، مقابل 66.270 منصب شاغر في سنة 2018 ما يعادل نسبة 9 بالمائة.