مجاهد: الإعلام الفرنسي يركز على العزوف بعد أن كان يثير ملف التزوير

قال مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، الإثنين، إن نزاهة الانتخابات تظهر في تركيز وسائل الاعلام الفرنسية على ما سمته بالعزوف الانتخابي.

وأكد مجاهد خلال حلوله ضيفا على فروم الإذاعة في تعليقه على قرار سحب الإعتماد من قناة فرانس 24، أن الفرنسيين ركزوا على نسبة المشاركة في التشريعيات معتبرين أن نسبة 30 بالمئة تمثل عزوفا انتخابيا مقارنة بتشريعيات 2017.

وأضاف المتحدث ذاته أن أعداء الجزائريين التاريخيين متململين من استعادة مكانتها الإقليمية.

وقررت وزارة الاتصال، الأحد سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة الإخبارية التلفزيونية “فرانس 24” .

وأوضح ذات المصدر أن قرار سحب الاعتماد مرده “العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة و ممارستها للتضليل الاعلامي والتلاعب إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر“.

وكانت وزارة الاتصال قد وجهت بتاريخ 13 مارس الفارط لقناة “فرانس 24” “إنذارا أخيرا قبل “السحب النهائي” للاعتماد بسبب “تحيزها الصارخ” في تغطية المسيرات في الجزائر.