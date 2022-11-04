“مجبرون على التأقلم مع برنامج تحضير المنتخب الوطني المحلي”

رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم.. عبد الكريم مدوار:

أقر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن برمجة مباريات بطولة الرابطة الأولى المحترفة ستكون “مضطربة” بسبب تحضيرات المنتخب الوطني المحلي، تحسبا للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين 2022 (المؤجلة إلى 2023) والمقررة بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري.

وصرح مدوار قائلا: “نحن ملزمون بالتأقلم مع هذه الوضعية، لان برمجة البطولة ستتأثر، كون الفريق الوطني المحلي دخل في آخر التحضيرات تحسبا للبطولة الإفريقية. على مستوانا أخذنا بعين الاعتبار برنامج عمل المنتخب الوطني، والذي من خلاله برمجنا الجولتين العاشرة والـ11”.

وكشفت الرابطة المحترفة، أن الجولتين العاشرة والـ11 تم تغيير تاريخ إجرائهما بعد قرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، بتقديم الجولة 11 إلى يوم الأربعاء 9 نوفمبر، حيث يأتي ذلك من اجل تسريح اللاعبين المعنيين بتربص الفريق الوطني المحلي.وسيخوض المنتخب المحلي، المتواجد حاليا بطبرقة التونسية، تجمعا تحضيريا آخرا بالإمارات العربية المتحدة من 10 إلى 26 نوفمبر، حيث سيجري هناك لقاءين وديين أمام سوريا والكويت، في انتظار التأكيد مع فريق آخر من القارة الافريقية. وأضاف “قبل توجه الفريق الوطني يوم 10 نوفمبر إلى الإمارات، برمجنا أربع مباريات عن الجولة 11، التي تخص الفرق التي تضم لاعبين معنيين بالتربص. بعدها ستلعب أربع جولات قبل انتهاء مرحلة الذهاب”. وفي الوقت الذي دعا فيه مدوار إلى “أكثر تشاور” مع الطاقم الفني للفريق الوطني المحلي، أكد أن اللقاءات المتأخرة “لا مفر منها”، لاسيما وأن الرابطة ستأخذ بعين الاعتبار في برمجتها الأندية المعنية بالمنافسات القارية، قبل تسطير ما تبقى من برنامج مرحلة الذهاب.

كما كشف مدوار أن انتهاء مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الأولى المحترفة ستتزامن والبطولة الإفريقية للاعبين المحليين “شان”، حيث ستشهد أيضا إجراء عملية الانتقالات والتحويلات الشتوية “ميركاتو”.