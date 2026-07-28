“مجتبى يريد زوجة ترامب”.. ما قصة فيديو التهديد الإيراني المثير للجدل؟

أشعل مقطع فيديو منسوب إلى وسائل إعلام إيرانية جدلا واسعا بعد تضمنه رسائل تهديد مباشرة موجهة إلى السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا، والذي تداوله نشطاء على نطاق واسع مرفقا بتعليق: “مجتبى يريد زوجة ترامب”.

وذكرت تقارير إعلامية أن وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، نشرت مقطع فيديو دعائيا يتضمن إرشادات حول كيفية استهداف ميلانيا ترامب، ووجه تهديدا مباشرا لابنها بارون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية، يظهر في الفيديو منظار بندقية موجها نحو صور لميلانيا ترامب في عدد من المواقع العامة، مع إشارات إلى أماكن يقال إنها ترتادها، بينما يتضمن المقطع أيضًا لقطات لبارون ترامب، نجل الرئيس الأميركي.

وتضمن المحتوى معلومات اعتمد في جمعها على ما يبدو على مصادر مفتوحة وصور أقماره صناعية وتقنيات ذكاء اصطناعي، شملت رموز الاتصال السرية لجهاز الخدمة السرية، إضافة إلى قائمة بالمتاجر الفاخرة التي ترتادها في مانهاتن.

التهديدات ضد ميلانيا تأتي بعد أن أعلنت إيران رسميا عن نيتها اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وذلك انتقامًا لاغتيال القائد الأعلى علي خامنئي في العملية الافتتاحية لعملية “زئير الأسد”، وبالتوازي مع حملة لوحات إعلانية في الشوارع الرئيسية بطهران عرضت عليها صور لميلانيا وبارون وإيفانكا ترامب مع تعديل بصري يظهر العيون مغلقة، وتوسطتها عبارات تهديد مباشر.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إحباط مخططات نسبت إلى شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لاستهداف مسؤولين أمريكيين سابقين، كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران في أكثر من مناسبة بالوقوف وراء محاولات استهدفته.