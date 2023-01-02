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مجرد دجل.. فلكي مصري يرد على منجمي رأس السنة

الشروق أونلاين
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مجرد دجل.. فلكي مصري يرد على منجمي رأس السنة

قال عالم الفضاء المصري الأمريكي الدكتور عصام حجي، لمتابعي توقعات المنجمينّ، إنه لا توجد أبراج ولا تأثير لها على الحياة العاطفية، واصفا ذلك بالدجل.  

وأكد الدكتور حجي في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “لا يوجد ما يسمى بالأبراج وإنه لا تأثير للأبراج ولا للكواكب في حياة الناس”.

وتابع الدكتور حجي قائلا: “كباحث في  مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصصا في وكالة فضاء دولية وأستاذا جامعيا منذ أكثر من 20 عاما في دراسة الكواكب والأقمار، لا توجد أبراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية، وليس للمنجّمين أي قدرة على توقع أي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم. كل عام وأنتم بدون دجل”.

وينتظر توقعات الأبراج الكثيرون لمعرفة ما ينتظرهم من أحداث مع مطلع كل عام جديد، ومن خلال رموز وأشكال 12 برجا فلكيا في السماء يبني المنجمون وعلماء الأبراج توقعاتهم.

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