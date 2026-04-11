“مجرم حرب ومهووس”.. رد ناري من مسؤولة إسبانية على نتنياهو

صعدت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية يولاندا دياز لهجتها تجاه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفة إياه بـ”مجرم حرب” و”مرتكب إبادة جماعية”.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية رد دياز الذي أكدت فيه أن “كل أشكال العداء مبررة” تجاه من وصفتهم بهذه الصفات، في رد مباشر على انتقادات صهيونية لإسبانيا.

وجاءت تصريحات دياز عبر منشور على منصة “Bluesky”، تعليقا على فيديو لنتنياهو هاجم فيه موقف مدريد، خاصة بعد قرار صهيوني باستبعاد إسبانيا من مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC)، وهو هيئة متعددة الجنسيات تشرف على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن بنيامين نتنياهو قرار استبعاد ممثلي إسبانيا من المركز في مدينة كريات غات، متهما حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ”تشويه سمعة” جيش الاحتلال.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة خطوات اتخذتها مدريد مؤخرا، من بينها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الضربات على إيران، ورفض استخدام قواعد عسكرية أمريكية في جنوب إسبانيا لتلك العمليات، ما أثار انتقادات حادة من واشنطن.

وبحسب تقارير، فقد أدى إغلاق المجال الجوي إلى اضطرار الطائرات الأمريكية إلى تغيير مساراتها نحو الشرق الأوسط، في وقت هدد فيه ترامب باتخاذ إجراءات تجارية ضد إسبانيا.

ويعرف سانشيز بأنه من أبرز المعارضين للحرب على إيران، حيث وصف الضربات الأمريكية والصهيونية بأنها “متهورة وغير قانونية”، واتهم تل أبيب بالسعي إلى توسيع نطاق الدمار في المنطقة، كما شكك في مبررات واشنطن بشأن قرب امتلاك إيران سلاحا نوويا.