مجرم يقتل شقيقيْن بالرصاص ويحرق مركبتهما 

خلاف مالي وراء الجريمة بالبويرة

استيقظ، نهار الجمعة، سكان ولاية البويرة على خبر وقوع جريمة قتل شنيعة ببلدية الروراوة، التابعة لدائرة بير غبالو غرب الولاية، راح ضحيتها شقيقان في الخمسينيات من عمرهما ينحدران من بلدية الأخضرية، نفذها زبون لهما بواسطة سلاح ناري بدم بارد، قبل أن يقوم بحرق سيارتهما، حيث تعود أسباب الجريمة إلى خلاف مالي بينهم بحسب أخبار أولية متداولة، في انتظار معرفة الملابسات الحقيقية بعد انتهاء التحقيق الذي فتحته الجهات الأمنية المختصة.

تفاصيل القضية، بحسب ما أوردتها مصادر محلية تعود إلى مساء الخميس، أين تنقل الشقيقان “س. ل” 57 سنة و”س. ر” 51 سنة، وهما تاجران في مادة البيض ببلدية بودواو ببومرداس، إلى غاية بلدية الرواروة وبالتحديد إلى مزرعة عمر إدريس، أين يقطن الجاني المفترض المدعو “ب. م” 44 سنة، الذي هو زبون لهما، قام باستدراجهما إلى هناك بعد أن كان بينهم مبلغ من المال، بحسب ذات المصادر، وعند وصولهما إلى المكان وقع بينهم خلاف دفع بالجاني إلى جلب بندقية من منزله وإطلاق عيارات نارية عليهما بدم بارد، حيث توفي أحدهما في عين المكان، فيما لفظ الثاني أنفاسه بمستشفى عين بسام في وقت لاحق.

ولم يكتف الجاني بفعلته، بل قام بحرق سيارتهما في عين المكان، غير أن الضحية الثاني وخلال إصابته الأولية وقبل وفاته قام بالاتصال بابنه وسرد ما وقع لهما، ما دفع بالابن إلى إخبار صهرهما، الذي بدوره حاول الاتصال بهما دون جدوى، ثم قام بالاتصال بالجاني، بحسب ذات المصادر. هذا الأخير، رد عليه بدم بارد بما وقع من جريمة وأخبره عن مكان تواجدهما، ليتم تبليغ المصالح الأمنية عن الحادثة، حيث تنقلت الأخيرة على جناح السرعة، أين قامت بتوقيف المتهم وفتح تحقيق حول ملابسات وقوع الجريمة التي خلفت صدمة وحزنا عميقين، خاصة وأن الضحايا معروف عنهما أخلاقهما ومعاملتهما الطيبة مع الزبائن ومع الجميع، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق من معرفة خيوط الجريمة النكراء التي لا تزال مجهولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وأكد شقيق الضحيتين، عبر فيديو تم نشره في صفحة بموقع الفيسبوك، بأن دافع الجريمة هو محاولة تهرب الجاني من دفع الدين والمبلغ المالي الذي كان على عاتقه جراء معاملاته التجارية مع الشقيقين، حيث تنقلا من أجل استرداد الدين إلا أن الجاني قام بارتكاب جريمته عبر قتلهما بالرصاص ثم ذبحهما بالسكين وحرق سيارتهما بدم بارد على حد وصفه، وشرّد – كما قال – عائلة بكاملها.