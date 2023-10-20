مجزرة جديدة.. قوات الاحتلال تقصف كنيسة تأوي المئات بغزة

شن جيش الاحتلال الاسرائيلي ليلة الخميس إلى الجمعة أكثر من 100 غارة على مواقع عدة في غزة، من بينها قصف مس كنيسة الروم الأرثوذكس مخلفا وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وتعرضت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة “ثالث أقدم كنائس العالم”، لقصف في غارة جوية إسرائيلية، وفقا لمسؤولين بالكنيسة.

ووصفت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الهجوم الإسرائيلي على كنيسة برفيريوس، التي نزح إليها ما يقارب 500 مواطن، بينهم مسلمين ومسيحين، بجريمة حرب.

من جهتها طالبت حركة حماس بإدانة قوية من المجتمع الدولي ومن مجلس الكنائس العالمي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها “الفاشي ضد دور العبادة والمدنيين العزل”.

ووفق ما نقلت مصادر اعلامية، فقد سقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون إثر انهيار أحد المباني التابعة للكنيسة جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت وزارة الداخلية بغزة، في بيان، إن الغارة الإسرائيلية تسبّبت “بوقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى” في حرم كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة.