مجزرة جديدة.. قوات الاحتلال تقصف كنيسة تأوي المئات بغزة
شن جيش الاحتلال الاسرائيلي ليلة الخميس إلى الجمعة أكثر من 100 غارة على مواقع عدة في غزة، من بينها قصف مس كنيسة الروم الأرثوذكس مخلفا وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وتعرضت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة “ثالث أقدم كنائس العالم”، لقصف في غارة جوية إسرائيلية، وفقا لمسؤولين بالكنيسة.
ووصفت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الهجوم الإسرائيلي على كنيسة برفيريوس، التي نزح إليها ما يقارب 500 مواطن، بينهم مسلمين ومسيحين، بجريمة حرب.
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إسرائيل قصفت منذ دقائق ثالث أقدم #كنيسة لروم الأرثوذكس في العالم في #غزة مما أسفر عن مقتل عشرات من الفلسطينيين.
⛔ إنهم لا يستهدفون المسلمين فقط، بل المسيحيين وكل #الشعب_الفلسطيني ⛔#عاجل #عاجل_الان #عاجل_فلسطين #غزة_تستغيث #غزة_الآن #قصف #غزة pic.twitter.com/VzyOSluuNp
— إبراهيم السميط (@IbrahimAlSumait) October 20, 2023
من جهتها طالبت حركة حماس بإدانة قوية من المجتمع الدولي ومن مجلس الكنائس العالمي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها “الفاشي ضد دور العبادة والمدنيين العزل”.
ووفق ما نقلت مصادر اعلامية، فقد سقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون إثر انهيار أحد المباني التابعة للكنيسة جراء القصف الإسرائيلي.
وقالت وزارة الداخلية بغزة، في بيان، إن الغارة الإسرائيلية تسبّبت “بوقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى” في حرم كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة.
◀️ #شاهد.. نقل عدة إصابات للمستشفى جراء استهداف الاحتلال النازحين من المسيحيين داخل #كنيسة #الروم #الآرثوذكس بمدينة غزة.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/fgindWZVSQ
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 19, 2023