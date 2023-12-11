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استشهاد 25 مواطنا في قصف وسط غزة :

مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني وسط القطاع

وكالات
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مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني وسط القطاع
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
مواطنون يتفقدون الدمار بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني مجازرها في حق المدنيين في قطاع غزّة. فقصفت طائرات الإحتلال منازل مدنيين في مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، وخلّفت استشهاد 25 مواطنا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” اليوم الاثنين، 11 ديسمبر، عن مصادر محلية، استشهد 15 مواطنا وسط قطاع غزة، فيما استشهد 10 مواطنين آخرين بعد قصف الإحتلال لمنزل في شارع البيئة بدير البلح وسط القطاع.

هذا إضافة لاستشهاد مواطنين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة عقب استهدافهما من طائرة مسيرة.

الوكالة أفادت كذلك أن مخيم المغازي وسط القطاع تعرض لقصف عنيف من قبل طيران الاحتلال، حيث تم نقل العشرات بين شهيد وجريح إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. كما تم انتشال 23 جثمانا من تحت أنقاض منازل لعائلة “خلة” بعد تدميرها في قصف نفذه طيران الاحتلال في جباليا النزلة ليلة الأحد الماضية.

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