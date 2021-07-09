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الجزائر
اصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين يخلف 8 قتلى و15 جريح

مجزرة مرورية في قسنطنية..8 قتلى و15 جريح!

الشروق أونلاين
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مجزرة مرورية في قسنطنية..8 قتلى و15 جريح!

تسبب حادث مرور خطير، الجمعة، على مستوى ولاية قسنطينة في وفاة 8 أشخاص، فيما أصيب 15 أحرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتفيد المعلومات الأولية أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل.

ونتج الحادث اثر اصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة نقل المسافرين.

بالمقابل تدخلت عناصر الحماية المدنية إلى مكان الحادث أين قدمت للضحايا  الإسعافات الأولية بعين المكان ليتم تحويلهم إلى مستشفى الولاية.

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