مجلة الجيش: الجزائر أضحت شريكا لا مناص منه وفاعلا مـحوريا إقليميا ودوليا

“أضحت الجزائر شريكا لا مناص منه، وفاعلا مـحوريا إقليميا ودوليا. بفضل سياستها الحكيمة، وسعيها المستمرّ من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم، وتعزيز التنمية المستدامة، وفق مبادئ ثابتة”.

جاء هذا في افتتاحية مجلة الجيش، في عددها الأخير الخاص بشهر أوت 2025، التي تطرقت، تحت عنوان “إجلال وإكبار”، إلى إحياء الذكرى الرابعة لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

حيث اعتبرت الافتتاحية أن “اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، الذي أقره رئيس الجمهورية قبل 3 سنوات، يُرصِّع سجل الأيام والمناسبات الوطنية، تجسيدا لمعاني الوفاء والتقدير لـ:

تضحيات الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال حتى اليوم،

وإسهامه الفعال والمتميز، إلى جانب مـختلف المؤسسات الأخرى، في دعم ركائز الدولة الجزائرية المستقلة والسيدة”.

فهذا اليوم “هو تكريم من الجزائر لجيشها الوطني الشعبي، واحتفاء للجزائريين بأبنائهم المنخرطين في صفوفه. فهو جيش متلاحم مع الشعب، يزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الأمة”.

وفي الشأن الدولي، نوّهت الافتتاحية “بسياسة الجزائر الحكيمة، التي ترتكز على احترام الشرعية الدولية، ومساندة القضايا العادلة. وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية”.

“أما بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فبلادنا تشهد انتعاشا كبيرا، وذلك بشهادة عديد المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية”، تضيف الافتتاحية.

النص الكامل لافتتاحية مجلة الجيش: