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الجزائر

مجلة الجيش: الخدمة الوطنية مدرسة لصنع الرجال

الشروق أونلاين
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مجلة الجيش: الخدمة الوطنية مدرسة لصنع الرجال

خصّصت مجلة الجيش افتتاحية عددها لشهر أفريل 2023، للإشادة بدور الخدمة الوطنية في تمكين شباب الجزائر من المساهمة في مسيرة البلاد، طيلة 55 سنة من إقرارها.

وجاء في افتتاحية المجلة التي حملت عنوان:”الخدمة الوطنية مصدر إلهام الأجيال”:

كانت خدمة الوطنية ولا تزال بأهدافها السامية، مدرسة لصنع الرجال. إذ سمحت للملايين من شباب الجزائر، من أجيال الاستقلال، بالمشاركة في مسيرة البلاد. وبإعدادهم باستمرار للمساهمة في الدفاع عن حياضها.

وتابع محرّر الافتتاحية:

لقد راهنت الأمة على شبابها، حينما تمّ سنّ قانون الخدمة الوطنية قبل 55 سنة خلت. مثلما راهنت عليه في فترة عصيبة من تاريخها، لطرد المستعمر من البلاد. ولم يراودها أدنى شك في قدرة شبابنا على مواجهة تحديّات كبرى.

بل بالعكس، أيقن الجميع أن الشباب الجزائري، المرتبطة بشدّة بوطنه، قادر على الشروع في مسيرة بناء الوطن، والمضيّ به نحو الأفضل.

واستشهدت المجلة على ذلك بذكر عدد من المشاريع التي ساهم شباب الخدمة الوطنية في إنجازها. على غرار مشروع السدّ الأخضر للتشجير، وطريق الوحدة الإفريقية الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها.

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