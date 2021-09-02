مجلة الجيش: المخزن تورط في جريمة شنيعة لا تغتفر ضد الجزائر  

أكدت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، تورط المخزن في جريمة شنيعة “لا تغتفر” ضد الجزائر، من خلال دعمه وصلته الموثوقة مع المنظمتين الإرهابيتين “الماك” ورشاد بعد تسببهما في إشتعال الحرائق بعدد من ولايات الوطن وخاصة تيزي وزو وبجابة.

وجاء في افتتاحية المجلة” لقد تحلت الجزائر منذ مدة ليست بالقصيرة بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال استفزازية مغربية جد خطيرة وممنهجة ضد الجزائر في خضم إصرارها على إلحاق الضرر ببلادنا ومنها فتح المجال أمام وزير الكيان الصهيوني وتحريضه لكيل اتهامات باطلة ضد بلادنا ويوجه تهديدات مبطنة انطلاقا من الأراضي المغربية وهو ما ينم عن العداء الشديد الذي يكنه المخزن لبلادنا.”