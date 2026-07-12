مجلة الجيش: الوفاء لعهد الشهداء ركيزة لترسيخ السيادة الوطنية

أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها لعدد شهر جويلية 2026، الصادر بمناسبة عيد الاستقلال، أن الوفاء لعهد الشهداء يعتبر ركيزة لترسيخ السيادة الوطنية.

وأوضحت المجلة أن هذا التاريخ المجيد يجسد انتصار إرادة الشعب الجزائري على الاستعمار بعد تضحيات جسام، لافتة إلى أن الوفاء للشهداء لا يقتصر على استذكار بطولاتهم، بل يتجسد في صون السيادة الوطنية والحفاظ على استقلال القرار الوطني ومواصلة بناء دولة قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأبرزت أن السلطات العليا للبلاد، بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مقومات القوة الشاملة للدولة، من خلال تطوير الاقتصاد الوطني، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقوي والرقمي، بما يدعم استقلالية القرار الوطني ويحصن البلاد أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.

كما اعتبرت أن ما حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة من إنجازات ومكاسب في مختلف القطاعات، إلى جانب المكانة التي أصبحت تتبوأها إقليميا ودوليا، يعكس نجاح الرؤية الرامية إلى بناء اقتصاد منتج للثروة وتحقيق تنمية مستدامة، استنادا إلى استثمار الإمكانات الوطنية وتعبئة الطاقات البشرية.

واستشهدت الافتتاحية بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال، التي أكد فيها أن “روح الجزائر الجديدة التي تبنيها إرادات وطنية صادقة، تنبثق من الوفاء لعهد الشهداء الأبرار”، معربا عن ثقته في قدرة الشعب الجزائري على مواصلة مسار التغيير وتعزيز التنمية الشاملة، بما يؤهل البلاد لبلوغ مصاف الدول الناشئة.

في ذات السياق، شددت على أن قيم التضحية ووحدة الصف والتلاحم التي صنعت انتصار ثورة التحرير، تظل اليوم الأساس الذي تقوم عليه مسيرة بناء الجزائر الجديدة، داعية إلى تجند جميع الجزائريين للإسهام في تعزيز السيادة الوطنية وترسيخ دعائم النهضة الشاملة، باعتبار أن الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته مسؤولية جماعية وواجبا وطنيا.

وأكدت أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يواصل أداء مهامه الدستورية في حماية الوطن والحفاظ على وحدته الترابية وسيادته، مستلهما مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة وقيم شهدائها، ومواصلا أداء رسالته بكل التزام وإخلاص تحت القيادة العليا للبلاد.

واختتمت بالترحم على أرواح شهداء المقاومات الشعبية وثورة التحرير وشهداء الواجب الوطني، وتوجيه تحية تقدير إلى المجاهدين وإلى أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية، تثمينا لجهودهم في حماية أمن الجزائر واستقرارها وصون سيادتها.