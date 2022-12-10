مجلة الجيش: “تحوّل كبير” في الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون

تشهد الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون قبل ثلاث سنوات، تحوّلا كبيرا وتطوّرا لافتا على عدّة مستويات، حسب ما جاء في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش.

وتحت عنوان “إنجازات في مستوى التطلعات”، أشادت افتتاحية عدد ديسمبر 2022 من المجلة، بـ”الأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر في مسار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

وجاء في الافتتاحية:

بعد استكمال البناء المؤسساتي للدولة، بما يتيح التمتع بالاستقرار. ومن ثمّ التفرغ للمسائل ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، وما تعلّق باستعادة بلادنا لمكانتها الطبيعية على الصعيد الخارجي. فإن كلّ الدلائل والمؤشرات، تثبت اليوم أن الجزائر تسير بخطى ثابتة وموثوقة نحو استكمال بناء الجزائر الجديدة على أرض الواقع.

وقد منحت “الإصلاحات العميقة والتوجّه الجديد للدولة في كلّ الميادين، والنتائج المحقّقة على أكثر من صعيد، أملا كبيرا للشعب الجزائري في غد أفضل”، تضيف المجلة.

فقد استعاد المواطن، حسب افتتاحية المجلة، “ثقته الكاملة في مؤسسات دولته. وازداد اقتناعا بأن المسار الوطني المنتهج، سيمكّن من إحداث تغيير حقيقي، وانطلاقة جديدة لبلادنا”.

وتابعت الافتتاحية:

وقد انتهج رئيس الجمهورية ضمن خطته لإصلاح شامل للدولة ومؤسسات الجمهورية، خطابا جامعا. وتبيّن للجميع أن الانسجام صار جليّا بين مؤسسات الدولة، في مواجهة التحديّات الداخلية والخارجية.

وجاء فيها أيضا: