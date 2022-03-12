مجلة الجيش: جهات حاقدة على الجزائر عادت مجددا لنفث سمومها

أكدت مجلة الجيش أن جهات معروفة بحقدها على الجزائر تواصل نفث سمومها وإطلاق أكاذيبها لعرقلة مسيرتها نحو المستقبل.

وقالت مجلة الجيش في عددها الأخير لشهر مارس أن هذه الجهات الحاقدة عادت مجددا لإحياء مخططات أكل عليها الزمن بهدف التشويش على الإستراتيجية الشاملة التي تبنها السلطات العليا للنهوض بالبلاد.

وأضافت أن السياسة التنموية التي انتهجتها الجزائر أصبحت تزعج وتضايق جهات عدائية باتت تعمل على زرع الشك لدى المواطن الجزائري.

وتابعت “إن هذه الجهات باتت تركز على الاستثناءات وخوض نقاشات عقيمة وإطلاق أكاذيب باطلة واتهامات مفضوحة”.

وأضافت أن الغاية الرئيسية لهذه الدوائر هي استهداف بالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي وقيادته لأنه صمام أمان الجزائر وعقبة في وجه مخططاتهم العدائية والإرهابية.