مجلة الجيش: ذكرى الاستقلال مناسبة لتجاوز الماضي البغيض

دعت افتتاحية مجلة الجيش، لشهر جوان، كافة الجزائريين، إلى اغتنام فرصة الذكرى الـ 60 للاستقلال في 5 جويلية القادم، كقاعدة انطلاق لتجاوز الماضي البغيض والتطلع للمستقبل، من خلال مبادرة اليد الممدودة لرئيس الجمهورية.

وفي حديثها عن مبادرة “لم الشمل”، أكدت المجلة إن “الخامس من جويلية، تاريخ مفعم بالنصر والغلبة، ومناسبة عظيمة وعزيزة على كل جزائري، فعلى أبناء وطننا اغتنام مناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال لإرساء قاعدة انطلاق جدية، تُنسي الماضي البغيض وتتطلع إلى مستقبل واعد. لأن الجزائر تسع جميع أبنائها”.

وأوضحت إن مبادرة “اليد الممدودة” التي أطلقها مؤخرا رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون تهدف إلى لم شمل كل فئات الشعب الجزائري دون تفرقة وتمييز، لخدمة بلادهم مع طي صفحة الماضي، وكل الجزائريين مدعوون اليوم إلى الانخراط في عملية بناء البلاد والتطلع إلى غدٍ أفضل وأجود”.