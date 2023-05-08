-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مجلة الجيش عن “التطرّف العنيف”: الشعب الجزائري لن يُلدغ من جحر مرّتين

الشروق أونلاين
  • 15
  • 0
مجلة الجيش عن “التطرّف العنيف”: الشعب الجزائري لن يُلدغ من جحر مرّتين
ح.م
غلاف مجلة الجيش

تحت عنوان “الشعب الجزائري لن يلدغ من جحر مرّتين”، حذّرت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير، من خطورة التطرّف العنيف، الذي “يغذّي الإرهاب، ويقوّض السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.

وجاء في مطلع الافتتاحية:”لا يمكن أن يكون أي بلد بمنأى عن الآثار الوخيمة لظاهرة التطرف العنيف، فقد سبق أن شهدت بلادنا خلال تسعينات القرن الماضي تنامي هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا”.

“وقد خاضت الجزائر لوحدها على مرّ عشرية من الزمن، حربا ضروسا على الإرهاب. وواجهت استراتيجية خبيثة لتفكيك الدولة، إلى أن تمكّنت من القضاء عليه، بفضل تضحيات جِسام”، يضيف محرّر الافتتاحية.

مقالات ذات صلة
بعد عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار الأسد يشكر الرئيس تبون على جهوده

بعد عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار الأسد يشكر الرئيس تبون على جهوده

خلال أسابيع.. نحو إقرار حدّ أدنى لأجور الصحفيين في الجزائر

خلال أسابيع.. نحو إقرار حدّ أدنى لأجور الصحفيين في الجزائر

مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة حيّز الخدمة في 5 جويلية (صور)

مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة حيّز الخدمة في 5 جويلية (صور)

الإطاحة بشبكة لتنظيم الحرقة، توقيف مشتبه بهم في قضية قتل ثمانيني

الإطاحة بشبكة لتنظيم الحرقة، توقيف مشتبه بهم في قضية قتل ثمانيني

الوزير الأول: مجازر الثامن ماي 1945 وقفة لاستحضار العبر  

الوزير الأول: مجازر الثامن ماي 1945 وقفة لاستحضار العبر  

ضحايا سيدي السعيد يعودون إلى المركزية النقابية تباعًا

ضحايا سيدي السعيد يعودون إلى المركزية النقابية تباعًا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد