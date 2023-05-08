مجلة الجيش عن “التطرّف العنيف”: الشعب الجزائري لن يُلدغ من جحر مرّتين

تحت عنوان “الشعب الجزائري لن يلدغ من جحر مرّتين”، حذّرت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير، من خطورة التطرّف العنيف، الذي “يغذّي الإرهاب، ويقوّض السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.

وجاء في مطلع الافتتاحية:”لا يمكن أن يكون أي بلد بمنأى عن الآثار الوخيمة لظاهرة التطرف العنيف، فقد سبق أن شهدت بلادنا خلال تسعينات القرن الماضي تنامي هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا”.

“وقد خاضت الجزائر لوحدها على مرّ عشرية من الزمن، حربا ضروسا على الإرهاب. وواجهت استراتيجية خبيثة لتفكيك الدولة، إلى أن تمكّنت من القضاء عليه، بفضل تضحيات جِسام”، يضيف محرّر الافتتاحية.