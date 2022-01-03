مجلة الجيش للمخزن: الهروب إلى الأمام ونشر الإشاعات سياسة كاسدة

قالت مجلة الجيش في افتتاحيتها، إن المغرب بتحركاته يطبق سياسة الهروب إلى الأمام والتحالف مع العدو وهب خيرات الغير وتلفيق التهم وترويج الاشاعات وهي طرق بالية وسياسة كاسدة.

وأضافت المجلة في افتتاحية عددها الأول لسنة 2022، إن مواجهة المخططات العدائية للمملكة تتطلب التفاف المواطنين حول دولتهم وجيشهم لإفشال وإحباط المناورات المفضوحة التي عودتنا المملكة على انتهاجها كلما ضاقت بها السبل.

ودعت المواطن إلى إسكات كل الألسن السيئة التي تحاول تشويه الجزائر وكل النفوس المريضة التي تحمل الحقد ضد أبناء جلدتها والمساهمة بإمكاناته في رقي البلاد.