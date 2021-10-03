مجلة الجيش: من لم يقتنع أن الجزائر قوة ضاربة هناك حائط مبكى عند أصدقائه

أكدت مجلة الجيش في عددها الجديد، إن عبارة الجزائر قوة ضاربة ليست موجهة للاستهلاك المحلي وإنما حقيقة تؤكدها الوقائع في الميدان ومن لم يقتنع بذلك فهناك حائط مبكى عند أصدقائه.

وجاء في افتتاحية المجلة لشهر أكتوبر: القول إن الجزائر قوة ضاربة ليس كلاما موجها للاستهلاك الاعلامي أو ذر الرماد في العيون مثلما تحاول الأطراف المتربصة ببلادنا تسويقه، بل حقيقة ماثلة للعيان.

وأضافت: نعم، الجزائر قوة ضاربة بمبادئها الراسخة ومواقفها الثابتة وقراراتها السيادية وشعبها الأبي وجيشها العتيد، أرّقت مضاجع المخزن وأدخلت الرعب واليأس في نفوس الخونة.. الجزائر قوة ضاربة، ومن يمانع أو يعترض فما عليه إلا أن يذرف أمام حائط مبكى أصدقائه دموع الحسرة والأسى على أحلام زائفة وآمال سقطت كأوراق خريف هذا الشهر.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا السبت، خلال لقاء الحكومة مع الولاة الذي احتضنه قصر الأمم قبل أيام إن الجزائر تعتبر قوة اقليمية ضاربة تجلب السلام و التوازنات في المنطقة باعتراف دول العالم.

و أردف: “تعتبر الجزائر قوة جهوية ضاربة تجلب السلام و التوازنات في المنطقة باعتراف دول العالم إلا بعض الجزائريين الذين يقزمون بلدهم”، داعيا في نفس الوقت الجزائريين إلى “الإفتخار بقدرات بلدهم و المضي قدما لتطويرها “

ومن جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إن “الجزائر تتعرض لهجمات من قبل 97 موقعا إلكترونيا في دول مجاورة باستثناء دولة تونس الشقيقة”.