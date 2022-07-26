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مجلة الشرطة: الجزائر خط أحمر..ظالم من فكر في تجاوزه

الشروق أونلاين
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مجلة الشرطة: الجزائر خط أحمر..ظالم من فكر في تجاوزه

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في افتتاحية مجلة الشرطة، على المكاسب والإنجازات العظيمة التي أحرزها الجيش الوطني الشعبي حامل لواء جيش التحرير، الوفي لرسالة نوفمبر الخالدة والمتلاحم مع شعبنا الأبي.

وشدد رئيس الجمهورية في كلمته على دعوة كل أبناء الجزائر، للمساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحقّ والقانون.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، العدد الخاص من مجلة “الشرطة”، الذي استهل بكلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال 05 جويلية 1962 – 2022.

وتطرقت افتتاحية العدد، المعنونة بـ “الجزائر خط أحمر … ظالم من فكر في تجاوزه”، إلى مبادئ الشرطة وعراقة تاريخها المستمد من روح ثورة نوفمبر الخالدة، والذي جعلها تضرب بيد من حديد وتكون بالمرصاد لكل عابث بأمن الوطن والمواطن، على غرار الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.

كما تضمنت مجلة الشرطة في عددها الخاص، تغطيةً إعلامية لمجريات الاحتفال بذكرى ستينية الاستقلال، الذي خُلِد باستعراض عسكري مهيب، كما أثريت بمواضيع تاريخية مختلفة من شأنها الإسهام في صون الذاكرة الوطنية.

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