مجلة المقدّمة.. عددٌ خاص لفلسطين

في شهر جوان الماضي صدر العدد الرابع من مجلة المقدمة الدولية المحكمة الصادرة عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، برئاسة تحرير الأستاذ الدكتور الكاتب المفكر مسعود فلوسي عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة 1، بعد أن استلم رئاستها خلفا للأستاذ الدكتور المفكر الأديب عبد الحفيظ بورديم، الذي بدوره خلف الأستاذ الدكتور عمار جيدل الذي أرسى قواعدها العلمية والمنهجية ووضعها في مصاف المجلات الدولية المحكمة.

تفرّدت موضوعات العدد الرابع بفلسطين، وحوت تسع موضوعات وأبحاث علمية، وجاءت في مائتي وعشر 210 صفحة، وضمت الكلمة الافتتاحية، وهي كلمة العدد لرئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم حفظه الله، وكانت من تلك الأبحاث والدراسات المنشورة واحدة منها باللغة الإنجليزية في اثنين وعشرين 22 صفحة وعنوانها: (القدس من الفاطميين إلى المماليك) للباحث (بن خرف الله سامي) ليليها بحثُ الأستاذ الدكتور عمار طالبي وعنوانه: (فلسطين في كتابات العلماء المسلمين الجزائريين)، ليليها بحث الأستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي وعنوانه: (المؤامرة على فلسطين والصراع العربي الإسلامي اليهودي بين الادّعاء الديني والتاريخي والسياسي)، وبحثُ الكاتبين (عبد القادر لصهب ومحمد درق بعنوان (موقف يهود الجزائر من القضية الفلسطينية والصهيونية العالمية)، وبحثُ الأستاذ الدكتور (مصطفى عطية جمعة) وعنوانه: (وصف القدس وعلاقته بالمتخيل الشعبي في القرن الخامس الهجري)، وبحثُ الأستاذين (عبد القادر سلامي وزينب لوت) وعنوانه (القدس في ذاكرة الشعر ومشهدية المسرح)، وبحث الأستاذ (حسين عمر دراوشة) وعنوانه: (تجليات القدس في بنية نصوص شعر الشتات الفلسطيني)، ليتلوه بحث الأستاذ (محمد اسعيدي) وعنوانه: (قراءة في نص قصيدة “بالأخضر كفناه” للشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة)، وليختم العدد بدراسة للأستاذ الدكتور رئيس التحرير مسعود فلوسي وعنونها: (فلسطين والقدس في الدراسات الجامعية الجزائرية– كشاف بيبلوغرافي).

كما صدر في شهر نوفمبر الماضي العدد الخامس في مائة وثمانين 180 صفحة، وقد ضم العدد سبع دراسات متنوعة، مستهلا بكلمة العدد للسيد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم حفظه الله، ليليها بحث الأستاذ الدكتور (أحمد بوعود) تناول (التربية الروحية في المشروع الإصلاحي لعبد الحميد بن باديس)، ومن بعدها دراسة الأستاذ الدكتور القدير (بشير قادرة) وعنوانه: (الشباب الجزائري في بداية الألفية إلى أين؟ دراسة وصفية تحليلية نقدية)، ثم دراسة الأستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي (المنهج النبوي ودوره في تعزيز القيم الاجتماعية في المجتمع المسلم الصدق أنموذجا)، وليليه بحثُ الأستاذ (إسماعيل مغمولي) وعنوانه: (أدبيات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين)، ثم دراسة الأستاذ (عمارة سيدي محمد) وعنوانها: (صورة السيد المسيح عليه الصلاة والسلام بين النصوص الإنجيلية والمقاربات العقلية)، ثم بحث الأستاذ الدكتور مسعود فلوسي وعنوانه: (إرشاد الباحثين إلى ما كُتب عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين)، ثم بحث الأستاذ الدكتور الداعية القدير والخطيب البليغ (مبروك زيد الخير) حفظه الله وعنوانه: (وقفات مع سيد السادات).. فهنيئا للقرّاء بالطبعتين الورقية والإلكترونية على المنصة الجزائرية للنشر العلمي في انتظار صدور العدد السادس إن شاء الله.