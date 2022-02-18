مجلة عسكرية: الجزائر مهتمة بالجيل الجديد من طائرات سوخوي الروسية

كشفت مجلة “ميليتاري ووتش” أن الجزائر مهتمة بالجيل الجديد من طائرات سوخوي الروسية رفقة أربع دول أخرى.

وأوضحت المجلة في تقرير لها حمل عنوان” أهم خمس دول مهتمة بطائرات (سوبر سوخوي) من فيتنام إلى الجزائر”، أنه بينما تدخل “سو-30” المحدثة الخدمة مع الأفواج الجوية الروسية، فإن الجزائر واحدة من خمسة دول مهتمة بشرائها.

وقالت المجلة إن الجزائر هي ثاني أكبر عميل لمقاتلات “Su-30” التي تنتجها شركة “إيركوتسك”، لتمتعها بأداء متفوق بشكل كبير على مقاتلة رافال الفرنسية المنافسة في الاختبار.

كما أوضحت المجلة أنه مع امتناع القوات الجوية الجزائرية بشكل ملحوظ عن شراء Su-35 على الرغم من التقارير المتعددة التي تفيد بأن هذا كان قيد النظر، فإن ترقية أسطول Su-30MKA بالعديد من نفس التقنيات يمكن أن يوفر تحسينًا مطلوبًا بشدة لقدرات الأسطول القتالية جوًا للتعويض.

وتابعت المجلة إلى أنه على الرغم من أن القوات الجوية الجزائرية ربما تكون قد طلبت سربًا من مقاتلات الجيل الخامس من طراز Su-57. إلا أنه من غير المتوقع أن تدخل الخدمة حتى وقت لاحق من هذا العقد.

وسيوفر تحديث أسطول Su-30 كما في حالة الهند، إلى التوافق مع K-77M و R-37M بالإضافة إلى المستشعرات اللازمة للاشتباك بشكل أفضل مع أهداف العدو الشبح.

وتتميز المقاتلة الروسية “سو 30-إس إم” التي تم بيع أكثر من 550 مركبة منها لعدد من الدول، بكونها تجمع المقاتلة بين هيكل الطائرة Su-27 الناجح للغاية مع التكنولوجيا الحديثة.

كما يسمح لها التصميم ذو المقعدين بضرب الأهداف بشكل متساوٍ في الجو والبر.

وبناءً على هذا النجاح، طور المهندسون الروس طائرة “سو30-إس إم2”. بما في ذلك المحركات الجديدة، والرادار، والقدرة على استخدام أسلحة جديدة، بما في ذلك صواريخ “Kh-59″، والقنابل الموجهة.

ولفتت المجلة إلى أنه بجانب الجزائر، تسعى كل من الهند وفيتنام وماليزيا وبيلاروسيا للحصول على هذه الطائرة الشبحية.