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الجزائر

مجلة فرنسية: القمة العربية محطة لعودة العصر الذهبي للدبلوماسية الجزائرية

الشروق أونلاين
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مجلة فرنسية: القمة العربية محطة لعودة العصر الذهبي للدبلوماسية الجزائرية
أرشيف
الرئيس تبون

بعد توقيع “إعلان الجزائر” للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، تحتضن الجزائر مطلع نوفمبر، قمة جامعة الدول العربية، التي لم تنعقد منذ 3 سنوات. وهو ما اعتبرته مجلة “لوبينيون” الفرنسية مؤشرا على عودة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية إلى الساحة الدولية.

وقالت لوبينيون في تقرير نشرته يوم الجمعة: “حقّق الرئيس تبون أول نجاح دبلوماسي كبير في 13 أكتوبر بعد توقيع “إعلان الجزائر”. كما سيكون دعم القضية الفلسطينية محور المناقشات في القمة العربية  التي لم تنعقد منذ 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وخلافات بين دول الخليج العربي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الجزائري أكد، منذ وصوله إلى السلطة في 2019، التزامه الكامل بالقضايا العربية والإفريقية.

وبالفعل، تمكّنت الجزائر في ظرف زمني قصير، من العودة إلى الساحة الدولية، حيث أعاد الرئيس تبون إطلاق اتفاق الجزائر بشأن مالي، تضيف لوبينيون.

كما لعبت دبلوماسية الجزائر، دورا إيجابيا، في الملف الليبي، وفي الأزمة بين مصر وإثيوبيا أيضا. كما عبّرت الجزائر عن نيّتها لإعطاء زخم جديد لحركة عدم الانحياز في مواجهة الأزمات الدولية.

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