مجلة فرنسية: المغرب في قاعة انتظار تحالف إفريقي منذ 4 سنوات

لا يزال المغرب ينتظر قبول طلب انتسابه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بصفتي مراقب وعضو مشارك منذ 2017 دون أن يتلقى ردا من المجموعة.

وذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أنه وبعد مرور أربع سنوات عن تقديم الطلب للانضمام إلى عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” ظل الطلب المغربي حبرا على ورق.

وأوضحت المجلة في مقالها الذي جاء تحت عنوان”المجموعة الاقتصادية غرب إفريقيا: المغرب وتونس وموريتانيا عالقون في غرفة الانتظار” أنها لم تتمكن من الحصول على أي شرح لا من وزارة الخارجية المغربية ولا من مسؤولي الاتصال في “إيكواس” حول التأخر في حسم الطلب المغربي المقدم للمجموعة يوم 24 فبراير 2017.

وأضافت المجلة في مقالها أنه في عام 2017 ، في أعقاب تقديم الطلب الذي ضم تونس وموريتانيا أيضا تم الاعتراف بتونس، أما بالنسبة لموريتانيا، فقد زادت عدد الرحلات ذهابًا وإيابًا.

وأوضحت أنه في ربيع عام 2017 ، وقعت نواكشوط اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن حرية حركة البضائع والأشخاص بين البلاد والدول الأعضاء الخمسة عشر في المجتمع ، مع العودة إلى منطقة التجارة الحرة لغرب إفريقيا .

وبالنسبة للمغرب فقد اعتاد كبار مسؤوليها التأكيد على أنها “غير مستعجلة في قضية الشراكة مع “إيكواس” لكن مرور أربع سنوات كاملة على تقديم الطلب المغربي، دون أي استجابة ولا توضيح، يظل أمراً لافتاً للنظر.

وكانت مجموعة “إيكواس” قد أعطت عام 2017 “موافقة مبدئية” على عضوية المغرب لكنها جمدت الموضوع بطريقة سرية بعد ذلك.

ويذكر هنا أن نيجيريا متحفظة بشدة على عضوية المغرب بل على فتح مجموعة “إيكواس” أمام أي بلد آخر.