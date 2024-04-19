مجلس آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة..قريبا

كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، عن شروع هياته الوزارية في إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه قطاع الاعلام في توجيه المجتمع.

وعلى هامش زيارة تفقدية قادته إلى وهران، للاطلاع على مؤسسات القطاع، قال لعقاب “في الوقت الحالي أنهينا المرسوم التنفيذي الخاص بهذا المجلس، في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية“.

و أكد محمد لعقاب، أن وزارة الاتصال، قد شرعت في اعداد هذا الميثاق، حيث سيتم تسليم مسودة لمجلس أخلاقيات المهنة عند تنصيبه، بهدف إثرائه ومن الممكن أيضا، يضيف لعقاب، أن يتم عرضه على الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية لتقديم اقتراحات و افكار حتى يكون ميثاقا محترما يلتزم الصحفيون بتطبيقه وذلك ترسيخا لمبدأ التشاور،

وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن الشروع في تطبيق بعض النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالإعلام، حيث تم البدء في تكييف الصحف الإلكترونية والورقية وستصدر تباعا مراسيم أخرى قريبا، واصفا القانون الأساسي للصحفي بالممتاز ويعطي للصحفي الجزائري المكانة التي يستحقها.