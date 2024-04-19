-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مجلس آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة..قريبا

الشروق أونلاين
  • 62
  • 0
مجلس آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة..قريبا

 كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، عن شروع هياته الوزارية في إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه قطاع الاعلام في توجيه المجتمع.

وعلى هامش زيارة تفقدية قادته إلى وهران، للاطلاع على مؤسسات القطاع، قال لعقاب “في الوقت الحالي أنهينا المرسوم التنفيذي الخاص بهذا المجلس، في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية“.

و أكد محمد لعقاب، أن وزارة الاتصال، قد شرعت في اعداد هذا الميثاق، حيث سيتم تسليم مسودة لمجلس أخلاقيات المهنة عند تنصيبه، بهدف إثرائه ومن الممكن أيضا، يضيف لعقاب، أن يتم عرضه على الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية لتقديم اقتراحات و افكار حتى يكون ميثاقا محترما يلتزم الصحفيون بتطبيقه وذلك ترسيخا لمبدأ التشاور،

وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن الشروع في تطبيق بعض النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالإعلام، حيث تم البدء في تكييف الصحف الإلكترونية والورقية وستصدر تباعا مراسيم أخرى قريبا، واصفا القانون الأساسي للصحفي بالممتاز ويعطي للصحفي الجزائري المكانة التي يستحقها.

مقالات ذات صلة
خبراء: الطلبة الجزائريون مدعوون لاقتحام الذكاء الاصطناعي

خبراء: الطلبة الجزائريون مدعوون لاقتحام الذكاء الاصطناعي

“البارون عدّالة” وشركاؤه مجدّدا أمام محكمة الجنايات بوهران

“البارون عدّالة” وشركاؤه مجدّدا أمام محكمة الجنايات بوهران

“ديوان الحج” يجدد تحذيره من استغلال التأشيرات السياحية

“ديوان الحج” يجدد تحذيره من استغلال التأشيرات السياحية

مقرمان يبحث العلاقات الجزائرية الصربية مع كاتب الدولة بخارجية صربيا

مقرمان يبحث العلاقات الجزائرية الصربية مع كاتب الدولة بخارجية صربيا

 قريبا.. مخبر للاستعجالات الفيروسية بمعهد باستور

 قريبا.. مخبر للاستعجالات الفيروسية بمعهد باستور

الرئيس تبون يستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الرئيس تبون يستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد