مجلس أمناء الجائزة يضم ما بين 20 إلى 30 شخصية سيتم الإعلان عنها قريبا

بعد إطلاق مؤسسة "أبوليوس" لتنظيم جائزة وطار.. بوطاجين:

قال عبد القادر جمعة إن إطلاق مؤسسة ابوليوس جاء بغية منح تنظيم أفضل لجائزة الطاهر وطار للرواية، وجعلها جائزة في مستوى قامة الراحل ومكانته الأدبية داخليا وخارجيا، هذا على المدى المتوسط، فيما ستعمل المؤسسة على المدى البعيد على أن تكون رافدا من روافد النشاط الثقافي في الجزائر.

عبد القادر جمعة: نسعى لتكون الجائزة في مكانة وطار وسنقدم ملفا لوزارة الثقافة لدعمها

وكشف عبد القادر جمعة أنه سيتم في غضون شهرين الإعلان عن قائمة مجلس أمناء الجزائر التي ستكون حسبه مكونة من مجموعة أسماء ذات الحضور الأدبي والإعلامي والأكاديمي، التي تضم مختلف الأجيال والمشارب سواء كانت من الأسماء المكرسة أم الجديدة، على الساحة. وحسب جمعة، فإن اختيار هذه الشخصيات سيتم على حسب قربها من منجز الطاهر وطار الأدبي والفكري.

من جهة أخرى، قال جمعة إن المؤسسة تستعد لتقديم ملف لوزارة الثقافة لدعم الجائزة ماليا مع سعي المؤسسة لتوفير مصادر تمويل خاصة. وهذا سعيا منها لجعل الجائزة محترمة وفي مستوى اسم وطار، مؤكدا أنه في الظرف الحالي لا يمكن الاستغناء عن دعم ومرافقة وزارة الثقافة في دعم وتمويل الجائزة.

من جهته، قال الدكتور سعيد بوطاجين، رئيس المؤسسة، في اتصال مع “الشروق” إن مؤسسة “أبوليوس” ستكون إطارا أكاديميا ومعرفيا وثقافيا لاحتضان وتنظيم جائزة الطاهر وطار، وترمي لتكون الجائزة ذات بعد دولي بلجنة تحكيم عربي مشهود لها بالكفاءة. وهذا لإعطاء الجائزة وزن وقيمة تكون في مستوى ومكانة وطار وحضوره وطنيا ودوليا. وأضاف بوطاجين أنه سيتم في غضون الأسابيع القادمة الإعلان عن مجلس أمناء الجائزة التي تتشكل من 20 إلى 30 شخصية نقدية أدبية وأكاديمية لها علاقة بمنجز الطاهر وطار.