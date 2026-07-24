مجلس إدارة اتحاد العاصمة يفسخ عقد سعيد عليق

أعلن نادي اتحاد العاصمة، عن فسخ عقد المدير الرياضي للفريق، سعيد عليق.

وأكد مجلس إدارة اتحاد العاصمة، في بيان له أن قرار فسخ عقد المدير الرياضي، جاء بعد الوقوف على جملة من الاختلالات التي مست أساليب التسيير وآليات اتخاذ القرار، والتي انعكست سلبًا على السير الحسن للنادي.

وأضاف البيان: “لاسيما استمرار اتخاذ قرارات أحادية في ملفات رياضية وإدارية أثرت سلبًا على السير الحسن للنادي، إلى جانب الإخلال بعدد من الالتزامات التعاقدية، وفي مقدمتها غياب التقارير الدورية، ورفض تقديم القوائم الخاصة باللاعبين المرشحين بالتسريح والاستقدام، فضلًا عن غياب رؤية رياضية واضحة ومتكاملة للتحضير للموسم الجديد”.

وتابع: “كما سجل مجلس الإدارة حالة من التوتر داخل محيط الفريق، وظهور مؤشرات من شأنها المساس باستقرار التشكيلة والحفاظ على ركائزها، وهو ما فرض اتخاذ قرارات مسؤولة تحفظ مصالح النادي، وتوفر أفضل الظروف للتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة”.

وجدد مجلس الإدارة التزامه الكامل بمواصلة العمل بكل مسؤولية وشفافية من أجل صون مكتسبات النادي، وتعزيز استقراره، وبناء فريق تنافسي قادر على مواصلة تشريف ألوان اتحاد العاصمة وتاريخه.

كما دعا مجلس الإدارة جميع مكونات أسرة اتحاد العاصمة، من جماهير وأنصار ولاعبين وإطارات وعمال وشركاء، إلى الالتفاف حول ناديهم، والتحلي بروح المسؤولية والوحدة، وتغليب المصلحة العليا للنادي بعيدًا عن كل الاعتبارات الأخرى.