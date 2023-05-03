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اقتصاد
مصفاة أوغوستا لسوناطراك بإيطاليا

مجلس إدارة جديد بأغلبية جزائرية

حسان حويشة
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مجلس إدارة جديد بأغلبية جزائرية
أرشيف

صادقت الجمعية العامة للمساهمين في مصفاة أوغوستا بإيطاليا والمملوكة للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، على الحصيلة المالية لسنة 2022، كما تم تعيين مجلس إدارة جديد لها بأغلبية أعضاء جزائريين وعضو إيطالي واحد.
وأفاد بيان لمصفاة سوناطراك بإيطاليا والتي تحمل رسميا تسمية، نشر الأربعاء، واطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن اجتماع المساهمين المنعقد بتاريخ 26 أفريل 2026 بالجزائر العاصمة، قد وافق على الحصيلة السنوية لعام 2022، وتوجه بالشكر لكافة فرق المصفاة على ما قامت به من عمل خصوصا في ظل الطبيعة الاستثنائية لهذه المرحلة.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه تم خلال الاجتماع تعيين مجلس إدارة جديد لمصفاة اوغوستا، والذي صار يتشكل من كل صالح بوعزيز الذي تم تجديد الثقة فيه كرئيس للمجلس، إضافة لكل من روزاريو بيستوريو، وسمير مدني وصورية حمودي وسليمان سليماني واليزيد قوقام.
وخلال نفس الاجتماع، تم تجديد الثقة في الإيطالي روزاريو بيستوريو في منصب الرئيس التنفيذي (رئيس مدير عام) للشركة، كما تم توجيه الشكر للعضوين المغادرين وهما زايد لعاج وسليمة عبدون، للإسهام والاحترافية التي قدماها للشركة خلال فترة تقلدهما للمنصب، حسب البيان، وأن الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة سينظمون خلال الأشهر القادمة زيارة إلى المنشآت الاستراتيجية للمصفاة.

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